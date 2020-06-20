تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Edge Lite.. صور

موتورولا المرتقب أحدث عضو في سلسلة Edge الشهيرة. كشفت أحدث التسريبات عن المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Edge Lite، والتى ظهرت من خلال شهادة هيئة الاتصالات الفدرالية الأميريكية FCC، ويعدالمرتقب أحدث عضو في سلسلة Edge الشهيرة.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف موتورولا Edge Lite، على شاشة بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1080x2520 مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9 ومعدل تحديث 90 هرتز، مع مستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة، إلى جانب ثقب في أعلى يسار الشاشة لكاميرا السيلفي والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل مع مستشعر عمق 2 ميجابيكسل.









وعلى ظهر الهاتف، يوجد كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل، وأم الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجابيكسل، ومن المتوقع أن تكون العدسة بدقة 5 ميجابكسل إما مستشعر عمق أو كاميرا ماكرو مخصصة.





وسيعمل هاتف Edge Lite، بمعالج من نوع Snapdragon 765 من كالكوام، مثل سابقه Edge، ويتوفر جهاز موتورولا القادم في إصدارين لسعة الوصول العشوائي رام وهم 4 و 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X، إلى جانب خيارين من سعة التخزين الداخلية والتى تأتي بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.





وسيحتوي هاتف Motorola Edge Lite، على بطارية بسعة 4800 ميللي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط، من خلال منفذ USB-C، وكما سيعمل جهاز موتورولا بنظام التشغيل أندرويد 10.





وسيتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان هي الأزرق والأبيض والأسود، وسيتم طرح موتورولا إيدج لايت، في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا وأمريكا اللاتينية ، والشرق الأوسط. في أوروبا، مقبل سعر399 يورو، (أي ما يعادل حوالي 7215 جنيها مصريا).