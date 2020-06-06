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تكنولوجيا

موتورولا تطلق هاتفي Moto G و Moto E للفئة المتوسطة.. تعرف على السعر والمواصفات

السبت 06/يونيو/2020 - 01:17 ص
موتورولا تطلق هاتفي
موتورولا تطلق هاتفي Moto G و Moto E للفئة المتوسطة
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة موتورولا الصينية عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها الذكية رسميًا، وهى  Moto G Fast  و  Moto E، التى تأتى ضمن الفئة المتوسطة التى تجعلها تحصد حصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة الامريكية .

ونشر موقع فون آرينا التقنى مجموعة من الصور تظهر مميزات هاتفى موتورولا  Moto G Fast  و Moto E، قبل طرحهما بأيام فى متاجر الشركة المعتمدة.

1- Moto G Fast

Moto G Fast and Moto E are official: Affordable champs!

يتميز هاتف Moto G Fast بشاشة Max Vision بمقاس 6.4 بوصة ، من نوع LCD ، بدقة HD+ ، بالإضافة لنوتش أو ثقب قطرة الماء الذى يحتوى على الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل .

ويأتى هاتف Moto G Fast بثلاث كاميرات خلفية، بدقة الرئيسية منها 16 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، مع حساس البصمة على ظهر الهاتف.

وزودت موتورولا هاتفها G Fast بمعالج Snapdragon 665، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت قابلة لتتوسعة من خلال بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وجاء هاتف Moto G  ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع  بقوة 10 واط عبر منفذ USB-C، مقابل سعر يبلغ 200 دولار أمريكى أى ما يعادل 3250 جنيهًا.


2- هاتف  Moto E

Moto G Fast and Moto E are official: Affordable champs!

يأتي هاتف Moto E بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع  LCD بدقة HD+، بالإضافة لنوتش أو ثقب قطرة الماء الذى يحتوى على الكاميرا الأمامية.

ويمتلك Moto E معالج من نوع كوالكوم Snapdragon 632، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32  جيجابايت، كما سيعمل بنظام تشغيل Android 10.

ولعشاق التصوير جاء هاتف Moto E بكاميرا أساسية بدقة 13 و 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.0، مع مستشعر للعمق f / 2.2، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة لبطارية سعة 3550 مللي أمبير، وقارىء بصمة إصبع تقليدي.

ويتوفر هاتف Moto E باللونين الفيروزي والأزرق، بسعر 149 دولارًا أى ما يعادل 2400 جنية مصري، وسيكون متاحًا للشراء عبر الإنترنت يوم 12 يونيو الجارى.
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