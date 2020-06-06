موتورولا تطلق هاتفي Moto G و Moto E للفئة المتوسطة.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة موتورولا الصينية عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها الذكية رسميًا، وهى Moto G Fast و Moto E، التى تأتى ضمن الفئة المتوسطة التى تجعلها تحصد حصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة الامريكية .





ونشر موقع فون آرينا التقنى مجموعة من الصور تظهر مميزات هاتفى موتورولا Moto G Fast و Moto E، قبل طرحهما بأيام فى متاجر الشركة المعتمدة .





1- Moto G Fast









يتميز هاتف Moto G Fast بشاشة Max Vision بمقاس 6.4 بوصة ، من نوع LCD ، بدقة HD+ ، بالإضافة لنوتش أو ثقب قطرة الماء الذى يحتوى على الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل .





ويأتى هاتف Moto G Fast بثلاث كاميرات خلفية، بدقة الرئيسية منها 16 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، مع حساس البصمة على ظهر الهاتف.





وزودت موتورولا هاتفها G Fast بمعالج Snapdragon 665، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت قابلة لتتوسعة من خلال بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.





وجاء هاتف Moto G ببطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 10 واط عبر منفذ USB-C، مقابل سعر يبلغ 200 دولار أمريكى أى ما يعادل 3250 جنيهًا.









2- هاتف Moto E









يأتي هاتف Moto E بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع LCD بدقة HD+، بالإضافة لنوتش أو ثقب قطرة الماء الذى يحتوى على الكاميرا الأمامية.





ويمتلك Moto E معالج من نوع كوالكوم Snapdragon 632، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، كما سيعمل بنظام تشغيل Android 10.





ولعشاق التصوير جاء هاتف Moto E بكاميرا أساسية بدقة 13 و 2 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.0، مع مستشعر للعمق f / 2.2، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة لبطارية سعة 3550 مللي أمبير، وقارىء بصمة إصبع تقليدي.



