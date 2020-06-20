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اقتصاد

خبير اقتصادي : عمل بعض الموظفين من المنزل لن يؤثر على الإنتاج

السبت 20/يونيو/2020 - 06:35 م
العمل من المنزل
العمل من المنزل
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أحمد علام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توجه معظم العمال والموظفين للعمل من المنزل  لن يؤثر على حركة الإنتاج لأن معظم احتياجات المصانع والشركات لا تحتاج إلى تواجد كامل قوة الموظفين والعمال داخل مقرات العمل.

وأشار " الشافعي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"  إلى أن المصانع والشركات استطاعت إدارة بعض الاعمال المُكلفة بها من خلال المنزل و ذلك اعطي إضافة قوية للعمل وتوفير وقت وجهد في حركة التنقل وحماية الموظفين من الاحتكاك في سوق العمل خلال انتشار جائحة فيروس كورونا. 


وأضاف " الشافعي " ان العمل من المنزل لن يسبب تدهور الحالة الاقتصادية، بل على العكس الاقتصاد المصري ثابت ولديه القدر على تحقيق معدل نمو ايجابي كما اوضح تقرير البنك الدولي" أن مصر من ضمن 15 دولة تحقق معدل نمو ايجابي خلال هذه الازمة " .

وأشار  إلى تصريح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن مصر مازال لديها معدل نمو خلال الربع الثالث بأكثر من 4% ، موضحًا إلى أن هذه المؤشرات ايجابية.

واشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حركة العمل خلال الفترة القادمة  ستعتمد على طبيعة ورؤية العمل ومصلحة الشركات والمصانع لأن معظم الوظائف لا يسمح لها بممارسة عملها من المنزل والبعض الآخر يسمح له بالعمل من المنزل في الوقت الحالي ومستقبلا .
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