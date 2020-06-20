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أخبار العالم

تأييد مطلق لرسائل السيسي.. مجلس مشايخ ترهونة: تدخل مصر في ليبيا مشروع.. ونتعرض لاستعمار تركي

السبت 20/يونيو/2020 - 08:14 م
مجلس مشايخ ترهونة
مجلس مشايخ ترهونة يؤيد ما جاء في خطاب السيسي بشأن ليبيا
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قسم الخارجي
أكد مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، اليوم السبت، تأييده المطلق لكل رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى في خطابه الذي ألقاه حول ليبيا، خلال تفقده للمنطقة العسكرية الغربية.

وقال مجلس مشايخ ترهونة في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية، إن تأييد المبادرة المصرية يأتي في وقت يستمر فيه الترحم على أرواح الشهداء من أفراد القوات المسلحة العربية الليبية عامة، وأبناء ترهونة خاصة، الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أرضهم وشرفهم ووطنهم فى معركة استعادة الوطن وتحريره من بؤر الإرهاب والمرتزقة الأتراك وأذنابهم.

وأضاف البيان أن الخطاب يأتى فى إطار احترام الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، واحتراما للمبادرة المصرية التى تضمنت كل مسعى دولى وإقليمى صادق لإيجاد حل للملف الأمنى الليبى.

وأعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة تحيته لمصر الكنانة قيادة وشعبا، مؤكدا ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء فى خطاب الرئيس السيسى اليوم.

وأعلن المجلس أن تدخل مصر فى الشأن الليبى مشروع وفق معاهدة الدفاع العربى المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبى المصرى من الوقوف صفا واحدا ضد العدو الأجنبى عبر التاريخ، سواء فى جهاد الليبيين ضد الطليان، أو ما قدمته ليبيا من دعم قوى لشقيقتها مصر فى حرب أكتوبر.

وجاء في البيان "اليوم ونحن نتعرض إلى استعمار تركى يسعى إلى السيطرة على مقدراتنا، ونهب ثرواتنا، وتفكيك النسيج الاجتماعى، وإحياء الإرث العثمانى، علاوة على تحويل ليبيا إلى حاضنة للإرهاب والمرتزقة والدواعش، وإطالة حكم المليشيات التى لا يمكن أن تصدر الخير والسعادة لليبيين مهما طال بها البقاء أو تهيئت لها الظروف".

وتابع "إننا اليوم فى معركة حقيقة لا تقبل التأجيل، والعدو كشر على أنيابه، وظهرت أخلاقه واضحة البيان حين دخل مدينة ترهونة الآمنة، فقد شاهد العالم بأسره حجم الغل والحقد والكراهية والإجرام.. وانقشع ستار الدولة المدنية الكاذب من الوهلة الأولى فلا حكم إلا للمليشيات، ولا قانون يعلو قانونهم".

واختتم مجلس قبائل ترهونة بيانه مجددا تأييده لما جاء فى كلمة الرئيس السيسى  على هامش تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، قائلا "نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمصر العروبة قيادة وشعبا.. وللبرلمان الليبى وللقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على الثبات والصمود فى تحقيق آمال الليبيين فى بناء دولتهم والدفاع عن سيادتهم".
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