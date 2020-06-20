التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020 لمن يرغب من الطلاب في التأجيل نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا.





وحددت الوزارة الخطوات التالية:





- بشأن التأجيل للعام المقبل:

تبدأ الوزارة في تلقي الطلبات من اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020، علمًا بأن الرغبة في التأجيل للعام المقبل لا تتطلب أية مستندات سوى التقدم بالطلب وصورة من رقم الجلوس لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، وذلك حفاظًا على حق الطالب في عدد مرات دخول الامتحان طبقًا لحالته (منتظم – منازل).





- بالنسبة لـ التأجيل للدور الثاني:

يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية، دون المساس بالقواعد المتبعة والمعمول بها في الأعوام السابقة في قبول طلبات تأجيل للدور الثاني، وذلك في حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى – منزل – قرية- مدينة) وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك من جهة حكومية ومعتمدة بختم شعار الجمهورية، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب أداء الامتحان في أي مادة بالدور الأول.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم يمكن لمن يهمه الأمر التواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات على الأرقام التالية : 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمختصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2020 قد بدأت أعمالها اليوم استعدادا لبدء انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 غدًا، الأحد.