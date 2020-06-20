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تعليم

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تأجيل امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020 لمن يرغب من الطلاب في التأجيل نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا.


وحددت الوزارة الخطوات التالية:


- بشأن التأجيل للعام المقبل:

تبدأ الوزارة في تلقي الطلبات من اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020، علمًا بأن الرغبة في التأجيل للعام المقبل لا تتطلب أية مستندات سوى التقدم بالطلب وصورة من رقم الجلوس لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، وذلك حفاظًا على حق الطالب في عدد مرات دخول الامتحان طبقًا لحالته (منتظم – منازل).


- بالنسبة لـ التأجيل للدور الثاني:

يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية، دون المساس بالقواعد المتبعة والمعمول بها في الأعوام السابقة في قبول طلبات تأجيل للدور الثاني، وذلك في حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفى – منزل – قرية- مدينة) وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك من جهة حكومية ومعتمدة بختم شعار الجمهورية، وفي هذه الحالة لا يحق للطالب أداء الامتحان في أي مادة بالدور الأول.


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2020.


وقالت وزارة التربية والتعليم يمكن لمن يهمه الأمر التواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات على الأرقام التالية : 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمختصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2020 قد بدأت أعمالها اليوم استعدادا لبدء انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 غدًا، الأحد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات تطمئن الآن على آخر الاستعدادات الخاصة تجهيز وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة، وعملية تأمين أوراق الأسئلة، والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة للمحافظات الحدودية البعيدة.


وقالت وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية تم تشكيلها برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وبعضوية مجموعة من قيادات الوزارة وممثلين عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن غرفة العمليات المركزية وزارة التربية والتعليم بها فريق لمكافحة الغش الإلكتروني يقوم برصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان ، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها ؛ حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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