«التعليم» تنتهي من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة .. الجمعة

أكدت وزارة التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن شركات التعقيم سوف تتولى تعقيم اللجان يوم السبت 20 يونيو 2020 ، استعدادا لاستقبال الطلاب في اول امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 21 يونيو 2020 .
جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :
الأحد 21 يونيو : اللغة العربية
الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ
الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل ، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام : الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، و الثلاثاء 30 يونيو 2020 ، و الأحد 5 يوليو 2020 ، الخميس 9 يوليو 2020 ، و الخميس 16 يوليو 2020.