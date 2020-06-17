«التعليم» تنتهي من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة .. الجمعة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل ، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام : الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، و الثلاثاء 30 يونيو 2020 ، و الأحد 5 يوليو 2020 ، الخميس 9 يوليو 2020 ، و الخميس 16 يوليو 2020.