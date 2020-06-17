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تعليم

«التعليم» تنتهي من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة .. الجمعة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:01 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم  بسرعة الانتهاء من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2020  يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن شركات التعقيم سوف تتولى تعقيم اللجان يوم السبت 20 يونيو 2020 ، استعدادا لاستقبال الطلاب في اول امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 21 يونيو 2020 .

جدير بالذكر أنه تتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل فيما يلي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 


وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل ، ستكون إجازة من الامتحانات وهي أيام : الثلاثاء 23 يونيو 2020 ، و الثلاثاء 30 يونيو 2020 ، و الأحد 5 يوليو 2020 ، الخميس 9 يوليو 2020 ، و الخميس 16 يوليو 2020.
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