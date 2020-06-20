وزير السياحة والآثار يتفقد مركز غوص للاطمئنان على تطبيق السلامة الصحية





وحضر الجولة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحة والفندقية، والمهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص.





وقدم مدير المركز عرض تفصيلي للاجراءت المتبعة بداية من دخول السائح الي المركز وكتابة بياناته باستخدام اقلام أحادية الاستخدام ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الادوات قبل اعطائها للسائح وبعد استخدامه لها، واذا كان السائح مقيم بالفندق الموجود به مركز الغوص وسيقوم باستخدام الادوات اكثر من مرة يتم تخصيص صندوق له لتخزين الادوات لاستخدامها حتي انتهاء فترة اقامته علي ان يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم في كل مرة قبل وبعد الاستخدام، وإذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصه به فيخصص له المركز صندوق لها ويقوم المركز بتعقيم هذه الادوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.





وخلال الجولة اعرب الوزير عن سعادته بان مركز الغوص يقوم بتوزيع زجاجات مياة ملصق عليها شعار السلامة الصحية، الذي اطلقته الوزارة وهو عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة، مؤكدا علي ان هذه العلامة ستجعل السائح يعلم انه سيتمتع في مصر بحياة ورخاء وصحه، وهذا هو ما نتمناه لكل السائحين بمصر.





وزار وزير السياحة والاثار ومحافظ جنوب سيناء، مستشفي شرم الشيخ الدولي لاطلاع المراسلين الاجانب على إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها والامكانيات والتجهيزات الطبية من أجهزة للتنفس الصناعي وآسرة وغيرها من الامكانات الطبية.





وخلال الجولة تم زيارة منطقة الفرز التي يتم فيها فحص المريض، واجنحة العناية المركزة والاشعة المقطعية وغيرها من الاجنحة المختلفة بالمستشفي.





وتأتي زيارة احد مراكز الغوص ومستشفي شرم الشيخ الدولي في اطار الرحلة التعريفية التي تنظمها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء لحوالي ٣٥ من المراسلين الاجانب ووكالات الانباء المحلية والعربية والدولية لإطلاعهم على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص وتجهيزات مستشفي شرم الشيخ.