خبير اقتصادي: إدارة العمل من المنزل توجه الاقتصاد العالمي بعد كورونا

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاثار الاقتصادية نتيجة عمالة الموظفين سواء داخل الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، لن تكون كبيرة، نظرا لأن الجهاز الحكومي مازال يعمل بأقل من قدراته الحقيقية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أوضح " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن العالم أصبح الآن يتجه لإدارة العمل من الخارج خشية الاصابة بفيروس كورونا بسبب الاختلاط، لكن خلال الفترات القليلة والتي ليست ببعيدة سيصبح أسلوب إدارة العمل من المنزل لبعض القطاعات المعينة، هو أمر طبيعي ومنطقي ومحقق للمزايا الاقتصادية.
ذكر " أبو زيد" أن تلك التطورات الحالية، للانتقال للمجتمع الرقمي واعادة ابتكار وظائف بفكر متطور، موضحا أنها ستحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والمحافظة علي الموارد البشرية.
أوضح " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن العالم أصبح الآن يتجه لإدارة العمل من الخارج خشية الاصابة بفيروس كورونا بسبب الاختلاط، لكن خلال الفترات القليلة والتي ليست ببعيدة سيصبح أسلوب إدارة العمل من المنزل لبعض القطاعات المعينة، هو أمر طبيعي ومنطقي ومحقق للمزايا الاقتصادية.
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ذكر " أبو زيد" أن تلك التطورات الحالية، للانتقال للمجتمع الرقمي واعادة ابتكار وظائف بفكر متطور، موضحا أنها ستحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والمحافظة علي الموارد البشرية.