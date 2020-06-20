خبير: عمالة الموظفين من المنزل الأكثر أمنا وأقل تكلفة على الاقتصاد

رغم تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تجاوزت 3.5 تريليون دولار في 50 يوما..تفاؤل لدى الخبراء بتجاوز الأزمة..إجراءات استباقية بنكهة مصرية تنقذ الموقف