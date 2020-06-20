خبير: عمالة الموظفين من المنزل الأكثر أمنا وأقل تكلفة على الاقتصاد

قال أحمد معطي، المدير الإقليمي لإحدي شركات أسواق المال، إن أزمة فيروس كورونا المستجد علي الأسواق الدولية، تسببت في اعادة ترتيب مفهوم التوظف و تعظيم شأن قطاع تكنولوجيا المعلومات.
أوضح " معطي" أنه لا يمكن انكار تأثير العمل من المنزل علي الاقتصاد ولكن الآثار قد تكون محدود خصوصا وان بعض شركات القطاع الخاص اصبحت تعتمد علي متابعة المهام الوظيفية من المنزل او من خارج مقار الشركات .
أضاف أن تلك الاستثناءات أصبحت تنطبق علي الوظائف المكتبية والتي لا تلتزم باشتراط وجود الموظف داخل المكتب ولكنه سيكون اجراء اكثر امنا لتقليص الاصابات بوباء كورونا المستجد وهو ما يقلل استنزاف الموارد البشرية وما سيكون مرتبط بتكاليف العلاج و غيرها.
أضاف " معطي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن بعض الوظائف التي أصبح ممارستها تتم من المنزل أو عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول أو شبكات الانترنت؛ نظرا لتداعيات وباء كورونا المستجد، معتبرا أن الاقتصاديات الدولية والاقليمية اصبحت تعتمد علي ذلك لتأمين مواردها البشرية و أصولها و حرية انتقال رؤس الأموال و الإيرادات.
اقرأ أيضا:
أوضح " معطي" أنه لا يمكن انكار تأثير العمل من المنزل علي الاقتصاد ولكن الآثار قد تكون محدود خصوصا وان بعض شركات القطاع الخاص اصبحت تعتمد علي متابعة المهام الوظيفية من المنزل او من خارج مقار الشركات .
أضاف أن تلك الاستثناءات أصبحت تنطبق علي الوظائف المكتبية والتي لا تلتزم باشتراط وجود الموظف داخل المكتب ولكنه سيكون اجراء اكثر امنا لتقليص الاصابات بوباء كورونا المستجد وهو ما يقلل استنزاف الموارد البشرية وما سيكون مرتبط بتكاليف العلاج و غيرها.
وأوضح أن تلك التغيرات ستأخذ بعض الوقت حتي يصبح المجتمع يتوافق مع تغيير مفهوم الوظائف وعدم الارتباط بمقر لادارة العمل، معتبرا ان توجهات الدولة اصبحت تتحرك نحو ميكنة الخدمات العامة و التعاملات المالية والبنكية عبر الموبايل و شبكات الانترنت بدون ضرورة الذهاب لفروع البنوك او لمقدمي الخدمات الحكومية.
اعتبر " معطي" أن تلك التوجهات ستقلل الوقت والمجهود علي متلقي الخدمة و ستقلل من الاختلاط ومن ثم التعرض للاصابة.