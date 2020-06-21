سامى مغاورى وصبرى عبد المنعم يشاركان فى مسلسل "إلا أنا"

يشارك الفنانان سامى مغاورى وصبرى عبد المنعم فى حكاية "أمل حياتى" التى تلعب بطولتها الفنانة حنان مطاوع، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى يتضمن 10 حلقات فى كل حكاية.





ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة، والحكاية من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن.









مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.









يشار إلى أن الفنان سامى مغاورى قدم آخر أعماله مسلسل "اللعبة" مع النجمين هشام ماجد وشيكو، وإخراج معتز التونى، كما قدم الفنان صبرى عبد المنعم آخر أعماله مسلسل الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة.