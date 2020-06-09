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فن

ادعوا لـ معتز.. إصابة ابن عم الفنان سامي مغاوري بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:21 ص
سامي مغاوري
سامي مغاوري
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سعيد فراج
كشف الفنان الشاب كريم مغاوري - ابن الفنان القدير سامي مغاوري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استهداف فيروس كورونا المستجد لأحد أفراد عائلتهم، وتأكد إصابته به. 

وكتب كريم مغاوري، في منشوره على فيسبوك: «فضلا وليس أمرا، الدعاء لمعتز مغاوري، ابن عم والدي، الفنان بالبيت الفني للمسرح، فقد تم تأكيد إصابته بكورونا». 

يذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري الفنية، كان مشاركته في مسلسل «اللعبة» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وبطولة الفنانين شيكو، وهشام ماجد. 

والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
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