ادعوا لـ معتز.. إصابة ابن عم الفنان سامي مغاوري بـ فيروس كورونا

وكتب كريم مغاوري، في منشوره على فيسبوك: « فضلا وليس أمرا، الدعاء لمعتز مغاوري، ابن عم والدي، الفنان بالبيت الفني للمسرح، فقد تم تأكيد إصابته بكورونا».

والمسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.