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توك شو

سامي مغاوري يتحدث عن دوره في مسلسل اللعبة.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:01 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
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محمد حليم قنديل

قال الفنان سامي مغاوري, إن النماذج الدرامية لجيل الفن السابق كانت تختلف تماما عن النماذج الدرامية الموجودة حاليا بين الوسط الفني.


وأضاف الفنان سامي مغاوري خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أن من الأشياء الأساسية التي جعلته يشارك في العمل الفني الخاص بمسلسل اللعبة هم الفنانين "شيكو وهشام ومعتز التوني".


وتابع الفنان سامي مغاوري, أن الفنانين شيكو وهشام أعمالهما الفنية ناجحة جدا علي المستوي الفني والخلقي.


وأوضح الفنان سامي مغاوري, أن جروب عمل مسلسل اللعبة كان مميزا جدا ويجذب انتباه الجميع بسبب أنه يضم نخبة من الفنانين المتميزين في أعمالهم الفنية.


وأشار إلي أن, من أهم الكواليس التي لا يمكن نسيانها أثناء تصوير المسلسل هي حالة الحب والود والتفاهم التي كانت بين جميع طاقم العملي الفني.

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