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سيارات

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة فورد الامريكية عن تاجيل الكشف لموديلها برونكو موديل 2021 في موعدها الأصلي عدة مرات وذلك بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا.

وفى مصادفة طريفة وجيدة ، فان التاريخ التى حددته شركة فورد للاعلان عن السيارة برونكو وهو 9 يوليو ، هوايضا عيد ميلاد لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير "أو جيه سيمبسون".

فالكثير لا يعلم ان لاعب كرة القدم الأمريكية السابق والذي كان يلقب بالـ "العصير" أو The juice  اشتهر بمطاردة في سيارة فورد برونكو بعد وفاة زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رون جولدمان، حيث شاهد ما يقدر بنحو 95 مليون شخص المطاردة مباشرة وكانت واحدة من اللحظات المميزة في التسعينيات.

قللت فورد من أهمية موافقة هذا التاريخ لـ عيد ميلاد اللاعب، وقالت إن الكشف عن السيارة في نفس يوم عيد ميلاد سيمبسون كان مجرد مصادفة، ومع ذلك، تم تداول القصة من قبل وكالات الأنباء التقليدية ويبدو أن فورد قررت التراجع.

كما قال كبير مسؤولي الاتصالات في فورد، مارك تروبي بالتغريد على موقع تويتر : "سيتم الكشف عن تشكيلة فورد برونكو الجديدة كليًا يوم الاثنين 13 يوليو". وتابع: "التاريخ المستهدف السابق والذي كان في يوم 9 يوليو تزامن عن غير قصد مع عيد ميلاد أوجيه سيمبسون، لذا أردنا أن نكون حساسين ومحترمين تجاه هذه الأمر".

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"
فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"
فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"
فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"
فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"
فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"
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