AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بيت العائلة المصرية يجدد دعمه للقيادة المصرية لحماية مصالح الوطن في الداخل والخارج

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:15 ص
بيت العائلة المصري
بيت العائلة المصري
Advertisements
سامح سلام
أعلن بيت العائلة المصرية تجديد دعمهم للقيادة المصرية وللقوات المسلحة والشرطة في كل التحركات التى يقودونها لحماية مصالح الوطن في الداخل والخارج.

وجاء في نص البيان الصادر عن بيت العائلة المصرية: رئيسا بيت العائة المصرية والأمين العام والأمين المساعد ومجلس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيت العائة يؤكدون أنهم جميعا يقفون مع أبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والذين يقدمون أرواحهم فداء لحماية الوطن وحفاظا على أمه وسلامته ودفاعا عن مقدراته ومصالحه، ليجسدوا بذلك كل معاني التضحية والتفاني للحفاظ على وطننا العزيز.

أقرأ أيضا ..


وأضاف البيان، في هذا الصدد يشيد بيت العائة المصرية بالجهود العظيمة التى تبذلها القيادة السياسية والتحركات التى يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مواجهة التحديات التى تواجهها مصر والمنطقة العربية ويؤكد على ثقته في حكمة الرئيس وشجاعته وخطواته السددة التى تسعى دائما لتحقيق آمال المصريين وتطلعاتهم لمستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالخير والرخاء والقرارات التى تتخذ لحماية الحدود والدفاع عن الأمن القومي المصري.

كما أعرب بيت بيت العائلة المصرية عن تقديره للشعب المصري العظيم لما يظهره من وعى كبير لما يحاك له من مخططات تستهدف عبثا النيل من نسيجه الوطنى.

وأكد بيت العائلة على صلابة الشعب المصرى وقوة عزيمته وأصالة معدنه، وأن هذا الشعب العظيم يقدم دائما صورة مشرفة للعالم أجمع باصطفافه، خلف قيادته السياسية، وتلبيته نداء الوطن في كل أوقات الرخاء والشدة، وندعوا الله أن يحفظ مصر وأهلها بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن: العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش والشعب إلا تماسكًا وقوة

بيت العائلة المصرية يدين الحادث الإرهابي بمدينة بئر العبد

الكنيسة: ندعم الدولة لحماية حدودها والدفاع عن الأمن القومي المصري

الأزهر العالمي للفتوي: تأييد الموقف المصري الذي يدعم الاستقرار واجب على كل مواطن

ترشيحاتنا

متجيش الامتحان.. رسالة عاجلة من وزير التربية والتعليم لـ طلاب الثانوية المخالطين لحالات كورونا

بعد تحذير السيسي من تجاوز الخط الأحمر.. تركيا: نتفهم مخاوف مصر المشروعة بشأن ليبيا

بفستان جريء .. ميريام فارس برفقة ابنها وزوجها في عيد الأب

قبلات وأحضان وطالبة سرطان.. 8 مشاهد غريبة في امتحان الثانوية العامة اليوم

إبراهيم سعيد: الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية.. فيديو

في يوم الأب العالمي .. إطلالات الفنانات برفقة الآباء بين الجرأة والاحتشام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت الجريئة.. منى ممدوح تحتفل بعيد ميلاد والدها

الأحمر للحب والأصفر للغيرة والأسود للغموض.. لون سيارتك يعكس شخصيتك

التصميمات الأنسب لاستايل الصيف