بيت العائلة المصرية يجدد دعمه للقيادة المصرية لحماية مصالح الوطن في الداخل والخارج

أعلن بيت العائلة المصرية تجديد دعمهم للقيادة المصرية وللقوات المسلحة والشرطة في كل التحركات التى يقودونها لحماية مصالح الوطن في الداخل والخارج.







وجاء في نص البيان الصادر عن بيت العائلة المصرية: رئيسا بيت العائة المصرية والأمين العام والأمين المساعد ومجلس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيت العائة يؤكدون أنهم جميعا يقفون مع أبطال مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والذين يقدمون أرواحهم فداء لحماية الوطن وحفاظا على أمه وسلامته ودفاعا عن مقدراته ومصالحه، ليجسدوا بذلك كل معاني التضحية والتفاني للحفاظ على وطننا العزيز.





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وأضاف البيان، في هذا الصدد يشيد بيت العائة المصرية بالجهود العظيمة التى تبذلها القيادة السياسية والتحركات التى يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مواجهة التحديات التى تواجهها مصر و المنطقة العربية ويؤكد على ثقته في حكمة الرئيس وشجاعته وخطواته السددة التى تسعى دائما لتحقيق آمال المصريين وتطلعاتهم لمستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالخير والرخاء والقرارات التى تتخذ لحماية الحدود والدفاع عن الأمن القومي المصري.





كما أعرب بيت بيت العائلة المصرية عن تقديره للشعب المصري العظيم لما يظهره من وعى كبير لما يحاك له من مخططات تستهدف عبثا النيل من نسيجه الوطنى.





وأكد بيت العائلة على صلابة الشعب المصرى وقوة عزيمته وأصالة معدنه، وأن هذا الشعب العظيم يقدم دائما صورة مشرفة للعالم أجمع باصطفافه، خلف قيادته السياسية، وتلبيته نداء الوطن في كل أوقات الرخاء والشدة، وندعوا الله أن يحفظ مصر وأهلها بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين.