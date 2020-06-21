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أخبار البلد

الكنيسة: ندعم الدولة لحماية حدودها والدفاع عن الأمن القومي المصري

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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سامح سلام
أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أنها تتابع  بمزيد من الاهتمام، التطورات التي تمر بها المنطقة  والتحديات التي تواجه الدولة المصرية
وتعلن الكنيسة عن دعمها الكامل لجميع الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لحماية حدودها والدفاع عن الأمن القومي المصري.

وثمنت الكنيسة في بيان لها اليوم حرص مصر الدائم على التمسك بالمسارات الدبلوماسية للحفاظ على حقوقها الشرعية و التي لم تفرط فيها مصر يومًا ما.

وأعربت تعرب الكنيسة عن دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية التي قدمت عبر التاريخ القديم والحديث نموذجًا مشهودًا له في التضحية والبطولة.

وتابع البيان إن الكنيسة القبطية كمكونٍ أساسي من المجتمع المصري تدعو الجميع إلى الاصطفاف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة الباسلة لمواجهة كافة التهديدات والتحديات، لتبقى مصر دومًا في آمن وسلامٍ وأمان.

نصلي أن يسود السلام في العالم كله وأن ينعم الله على وطننا العزيز مصر بالأمن والاستقرار.
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