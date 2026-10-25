الموافقة على فرش مسجد خالد بن الوليد بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية

في إطار الحرص المستمر على تلبية احتياجات المواطنين وخدمة بيوت الله، نجح النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في الحصول على موافقة وزارة الأوقاف على فرش مسجد خالد بن الوليد بمركز فايد في محافظة الإسماعيلية.

وكان النائب تقدم بطلب رسمي إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للموافقة على فرش المسجد بالسجاد الجديد، نظراً لمرور نحو 15 عاماً على إنشائه وعدم فرشه منذ ذلك الحين، وحالة السجاد الحالي المتهالكة، سيما وأن المسجد يتكون من دورين ويخدم مساحة واسعة وعددًا كبيرًا من الأهالي ورواد المسجد باعتباره المسجد الوحيد بالمنطقة.

من جانبها، أفادت وزارة الأوقاف في ردها الرسمي بأنه تمت الموافقة على فرش المسجد المذكور تلبيةً لرغبة وطلب النائب سيد عبد الجليل، مؤكدةً أن الوزارة لا تدخر جهداً في تلبية طلبات السادة النواب وخدمة المواطنين.

وفي الختام، تقدم النائب سيد عبد الجليل بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ولجميع مسئولي وقيادات الوزارة على سرعة الاستجابة والدعم المستمر لخدمة أهالي مركز فايد.