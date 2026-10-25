محافظ الغربية يتفقد مستشفى محلة مرحوم التخصصي لمتابعة مستوى الخدمات الطبية

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية بمستشفى محلة مرحوم التخصصي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على كفاءة التشغيل والإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة بالمستشفى، مشيدًا بما شهده من تطوير في الأقسام والتخصصات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات أهالي محلة مرحوم والقرى المجاورة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية،الدكتوره جهاد أحمد المشد مدير مستشفى محلة مرحوم التخصصي.

وتابع المحافظ مستوى الخدمات المقدمة بأقسام المستشفى المختلفة، التي تضم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزة والحضانات وغرف العمليات، إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، مشيدًا بالتجهيزات الطبية الحديثة والتوسع في الخدمات التخصصية، ومن بينها تشغيل الأشعة المقطعية، وتجهيز بنك الدم، وتطوير غرفة العمليات، ومقترح زيادة عدد أسرة العناية من ٦ إلى ١٦ سرير لتغطية اكبر عدد ممكن من المرضي بخدمة طبية مميزة، بما يدعم قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية متنوعة للمترددين عليها.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص محافظ الغربية على التحدث مع عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، ومدى توافر الرعاية اللازمة وسهولة الحصول عليها، مؤكدًا أن رأي المواطن يمثل معيارًا مهمًا لتقييم الأداء وتحديد جوانب التحسين، وموجهًا بضرورة حسن استقبال المرضى، وتيسير الإجراءات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى.

تحسين خدمات علاجية

وأكد المحافظ استمرار متابعة المنشآت الصحية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مستشفى محلة مرحوم التخصصي يمثل صرحًا طبيًا يخدم نحو 120 ألف نسمة من أهالي المنطقة والقرى المحيطة، وأن المحافظة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لدعم تطوير الخدمات الصحية، وتوفير بيئة علاجية مناسبة، بما يحقق مصلحة المرضى ويلبي احتياجاتهم.