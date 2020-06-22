تنسيق عراقي هولندي لوقف التدخلات الخارجية في بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، حرص بغداد على تعزيز آليات التعاون الثنائي على مختِلف المستويات بما يُحقق المصالح المشترَكة للشعبين، مشِيرًا إلى أن الدعم الذي قدمه الجانب الهولندي إلى العراق يُظهِر المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين على جميع المجالات.





اقرأ أيضاً:-





وأشاد وزير الخارجية العراقى بما قدمته هولندا من دعم إلى العراق عبر الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى في محاربة فيروس كورونا، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الهولندي ستيف بلوك، إذ قدم الأخير التهنئة بمناسبة تسلم فؤاد حسين موقع المسؤوليّة لإدارة الدبلوماسيّة العراقيّة.





وجرى في الاتصال مناقشة سُبُل استمرار التعاون الثنائيّ بين البلدين في مُواجهة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته الصحية والاقتصاديّة، علاوة على إجراءات الوقاية، وتبادل التجارب في هذا المجال.





وتطرّق الجانبان إلى جولة الحوار الإستراتيجيّ بين العراق والولايات المتحدة الأميريكيّة، وما لها من أهمّية في إعادة صياغة بناء العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتأثير ذلك في العلاقات مع الدول المتحالفة ضدّ الإرهاب، مشيرًا إلى أن الوزير الهولنديّ أكد على أهمّية توثيق الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات داعش الإرهابيّة، وتقديمها إلى المحاكم الدوليّة.





من جانبه أكّد فؤاد حسين أنّ الحكومة العراقية في تعاون مُستمِرّ مع المحقق الخاصّ في هذه القضايا لتوثيق جرائم الإبادة الجماعيّة ضدّ الإيزيديّين، والجرائم الأخرى بحق العراقيين، موجهًا الشكر لـ الحكومة الهولنديّة للدعم العسكريّ لمواجهة إرهابيّي داعش، وكذلك الدعم التدريبيّ للقوات العسكريّة والأمنيّة العراقيّة.



