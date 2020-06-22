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فن

ربنا يصبرك.. ساندي تعزي أوس أوس في وفاة نجله

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:23 ص
ساندي
ساندي
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مصطفى كرم

نعت الفنانة ساندي وفاة ابن الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس نتيجة سقوطه في المنزل.

وكتب ساندي عبر حسابه بـ إنستجرام قائلة "‏لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله يا أوس أوس ربنا يصبرك". 

وتوفي ابن الفنان أوس أوس، الرضيع بعد  ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

جاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

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وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته

يذكر أن أخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل

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