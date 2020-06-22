ربنا يصبرك.. ساندي تعزي أوس أوس في وفاة نجله

نعت الفنانة ساندي وفاة ابن الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس نتيجة سقوطه في المنزل.

وكتب ساندي عبر حسابه بـ إنستجرام قائلة "‏لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله يا أوس أوس ربنا يصبرك".

وتوفي ابن الفنان أوس أوس، الرضيع بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

جاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

إقرأ أيضا :

وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته