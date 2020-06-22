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فن

اخبار الفن .. سبب وفاة ابن اوس اوس.. واعتزال داليا إبراهيم وإنجى خطاب.. وكاش مايوه رانيا يوسف يثير الجدل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:25 م
اوس اوس
اوس اوس
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس
كشف مصدر مقرب من الفنان محمد اسامة الشهير بـ اوس اوس نجم مسرح مصر، حقيقة وفاة نجله الرضيع "علي"، حيث ترددت العديد من الأقاويل حول سقوطه أرضًا، والبعض الآخر يقول إنه سقط من البلكونة.  

اعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل ، بعد نشرها صورا جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك اثناء تواجدها فى احدى المناطق الساحلية حيث ظهرت بكاش مايوه. 

نشرت اميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدعو لها بالشفاء والعودة الى الحياة وتستعيد وعيها ، وذلك بعد ان تم الاعلان عن فقدان وعيها بسبب اصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

أعلنت منذ ساعات قليلة الفنانة إنجى خطاب، اعتزالها نهائيا التمثيل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع. 

شهدت الساحة الفنية منذ ساعات قليلة إعلان كل من انجى خطاب وداليا ابراهيم اعتزالهما نهائيا التمثيل وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع خاصة عبر صفحتهما على "فيس بوك" حيث حرص عدد من المتابعين على توجيه لهما النصيحة وضرورة العودة او العدول عن قرارهما. 
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