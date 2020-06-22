اخبار الفن .. سبب وفاة ابن اوس اوس.. واعتزال داليا إبراهيم وإنجى خطاب.. وكاش مايوه رانيا يوسف يثير الجدل

اعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل ، بعد نشرها صورا جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك اثناء تواجدها فى احدى المناطق الساحلية حيث ظهرت بكاش مايوه.

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل ، بعد نشرها صورا جريئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك اثناء تواجدها فى احدى المناطق الساحلية حيث ظهرت بكاش مايوه.

نشرت اميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدعو لها بالشفاء والعودة الى الحياة وتستعيد وعيها ، وذلك بعد ان تم الاعلان عن فقدان وعيها بسبب اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

نشرت اميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدعو لها بالشفاء والعودة الى الحياة وتستعيد وعيها ، وذلك بعد ان تم الاعلان عن فقدان وعيها بسبب اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت منذ ساعات قليلة الفنانة إنجى خطاب، اعتزالها نهائيا التمثيل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع.

أعلنت منذ ساعات قليلة الفنانة إنجى خطاب، اعتزالها نهائيا التمثيل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع.