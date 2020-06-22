من بينهم طبيبة وطفلها الرضيع.. تعافي 89 حالة من كورونا بمستشفيات القليوبية

غادر 89 مريضا من المصابين بفيروس كورونا المستجد مستشفيات العزل المختلفة بمحافظة القليوبية بعد تماثلهم للشفاء وتعافيهم من الفيروس من بينهم طبيبة وطفلها عقب ولادة قيصرية بعزل قها.









وقالت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها العام انه تم تعافي 51 حالة من فيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى منذ تحويله كمكان لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس وحتى الآن.





وأشارت لى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء بالإضافة لتطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة في التعامل مع الحالات.





كما أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها تعافي 20 حالة من فيروس كورونا المستجد ومغادرتهم المستشفى على مدار اليومين الماضيين مشيرا إلى أن معدل التعافي من الفيروس والخروج يقدر بمتوسط 10 حالات يوميا وتستقبل المستشفى مرضى جدد.





واكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى تعافى وخروج 16حالة اليوم ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس حتى اليوم 81 شخصا مشيرا الى أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد منوها أنه يوجد بالمستشفى 130 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.





واعلنت مستشفى قها المخصص للعزل الصحى خروج شفاء وتعافي طبيبة وطفلها الرضيع من المستشفى وذلك بعد ولادتها قيصرية عاجلة في المستشفى.