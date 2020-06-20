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محافظات

لا خوف على وطن أنت قائده.. رسالة مؤثرة من متعافية بفيروس كورونا للرئيس السيسى

السبت 20/يونيو/2020 - 11:02 ص
إحدى المتعافيات
إحدى المتعافيات من كورونا
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إبراهيم الهوارى
لا خوف على وطن أنت قائده .. كانت هذه هى رسالة الحاجة نادية حسن إحدى المتعافيات من فيروس كورونا للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد أن دعت الله له بالتوفيق.


وقالت الحاجة نادية المتعافية بمستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، من مركز ببا بقرية الفقاعي بمحافظة بني سويف، ان محنة الإصابة بفيروس كورونا أصبحت منحة لأنها جعلتها تدرك قيمة المواطن المصري في بلده.

وتوجهت خلال فيديو بثته صفحة مستشفى عزل قها على صفحتها الرسمية، بالشكر إلى الجيش الأبيض بصفة عامة والطاقم الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية والتي قضت فترة العلاج  بها لقيامهم بدورهم  في تقديم الخدمة الطبية لها والعمل على راحتها.

من ناحية اخرى وجهت مستشفى عزل قها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعمال واصفتهم اياهم بأنهم أبطال لا يعرفون الخذلان  صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبروا قسمهم لمهنتهم ورسالتهم الإنسانية.

وقالت المستشفى ان عدد كبير منهم قضى 30 يوما في الحجر لخدمة المرضى تاركين اسرهم ويعملون بكل كفائة ونشاط وهمة دون ككل أو ملل ومنهم كل من الدكتور محمود حامد أخصائي العناية المركزة والدكتور احمد عبدالجيد أخصائي الجهاز الهضمي والحميات فهم نماذج مضيئة في سماء الوطن والأوفياء لمهنتهم والمخلصون لوطنهم والبارون لاهلهم.
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