مستشفى قها يعلن تعافى طبيب حميات من كورونا.. والحاجة نادية توجه رسالة للرئيس

أعلن مستشفى قها للحجر الصحى والمخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية شفاء وتعافي الدكتور محمد عفيفى الطبيب بمستشفى الحميات من فيروس كورونا وخروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء.

















من ناحية اخرى قالت الحاجة نادية حسن إحدى المتعافيات من فيروس كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي إن محنة الإصابة بفيروس كورونا أصبحت منحة لأنها جعلتها تدرك قيمة المواطن المصري في بلده.









وتوجهت خلال فيديو بثته صفحة مستشفى عزل قها على صفحتها الرسمية بالشكر إلى الجيش الأبيض بصفة عامة والطاقم الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية والتي قضت فترة العلاج بها لقيامهم بدورهم في تقديم الخدمة الطبية لها والعمل على راحتها.









كما وجهت الحاجة نادية رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن دعت الله له بالتوفيق: "لاخوف على وطن أنت قائده".









فى سياق متصل وجه مستشفى قها المخصص للحجر الصحي وعلاج مصابي فيروس كورونا بمحافظة القليوبية اليوم الشكر والتقدير للطاقم الطبي السادس بالمستشفى بقيادة الدكتورة اسماء عربى وجميع الأطقم الطبية بالفريق من أطباء وتمريض وعاملين.