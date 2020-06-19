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محافظات

عزل قها تشكر الفريق الطبي السادس لبطولاته فى مواجهة كورونا.. صور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
وجه مستشفى قها المخصص للحجر الصحي وعلاج مصابى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية اليوم الشكر والتقدير للطاقم الطبي السادس بالمستشفى بقيادة الدكتورة اسماء عربة وجيمع الأطقم الطبية بالفريق من أطباء وتمريض وعاملين.


واشادت المستشفى بجهود الفريق المبذولة في خدمة المرضى ورعايتهم وذلك بعد انتهاء مهمتهم داخل المستشفى وتسليم المهمة والراية للفريق الطبى السابع برئاسة الدكتور محمود حسب الله.

يذكر أن الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للحجر الصحي والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية قد غادر المستشفى بعد اداء مهامه لمدة اسبوعين فى مواجهة كورونا.

وكانت الدكتورة أسماء عربى مدير الفريق الطبي السادس بمستشفى قها للعزل والمخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا قد اعلنت استمرار خروج الحالات التى تتعافى من الفيروس بعد تمثالها للشفاء. 

واضافت ان مستشفى قها للحجر الصحي تتمتع بوجود كفاءة بشرية وتجهيزات طبية على اعلي مستوى تمكنها بأداء القيام بمهامها فى خدمة المرضى من خلال أطقم طبية وتمريض واداريين لا يخافون الصعاب ويمتلكون همم وقوة تنحت الصخر من اجل خدمة المرضى. 

واوضحت الدكتورة اسماء أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.
عزل قها تشكر الفريق الطبي السادس لبطولاته فى مواجهة كورونا.. صور
عزل قها تشكر الفريق الطبي السادس لبطولاته فى مواجهة كورونا.. صور
عزل قها تشكر الفريق الطبي السادس لبطولاته فى مواجهة كورونا.. صور
عزل قها تشكر الفريق الطبي السادس لبطولاته فى مواجهة كورونا.. صور
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