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رياضة

المقاولون العرب يطلب 40 مليونا لانتقال طاهر محمد طاهر للأهلي وبعض اللاعبين .. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:07 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
أكد محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن جلسته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، شهدت عدة اقتراحات بشأن بيع أو استعارة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل إلى القلعة الحمراء.




وكان المقاولون العرب كشف عن طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي، لضم طاهر محمد طاهر إلى صفوف القلعة الحمراء.


وأضاف محسن صلاح، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ملعب أون تايم" المُذاع عبر "قناة أون تايم": "جلست مع الخطيب وتطرقنا للحديث عن طاهر محمد طاهر لأول مرة، وكان هناك عدة اقتراحات، سواء بيع أو استعارة أو بدل، واتفقنا على دراسة الأمر فقط".


وتابع: "طاهر محمد طاهر هو صاحب قرار اللعب لـ الأهلي أو الاحتراف، ولكن ميوله ورغبته هي اللعب للأحمر".


وواصل: "نحن طلبنا 40 مليون جنيه، هذا غير المناقشات حول استعارة لاعبين من الأهلي، ولكن لم يتم الاتفاق على أسماء".


وعن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب، قال: "لم يتحدث معي أحد سوى محمود الخطيب".


واختتم: "موهبة طاهر ستجعلنا نضع في عقده الحصول على نسبة حال بيعه لفريق آخر من النادي الذي سيشتريه".
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