يمنع السرطان ويقوى المناعة.. إليك فوائد زيت الثوم

لا يعرف كثيرون معلومات كافية عن زيت الثوم ويمتلك فوائد صحية عديدة جدا سواء عند تناوله أو استخدامه بشكل موضعى الذى يتم إعداده بطريقة سهلة وطبيعية جدا وهى طحن فصوص الثوم ونقعها في الزيت النباتى أو يتم شراؤها جهازا من مكان موثوق.
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وعرض موقع "بولد سكاى" الهندى اهم فوائد زيت الثوم الصحية والتجميلية التى نحصل عليها عند استخدامه بشكل منتظم.
- يخفف آلم والتهابات الأسنان
- يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات .
- يساعد في السيطرة على حب الشباب بالاستخدام الموضعى.
- علاج قشرة الرأس بالتدليك.
- جيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
- يعالج الأوعية الدموية
- يمنع السرطان
- يعالج التهابات الأذن
- يقوى المناعة
- يقلل الكوليسترول
- يمنع أمراض القلب