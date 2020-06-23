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سيارات

شاهد.. فورد موستنج بعد حصولها على محرك وسطي في تصميم تخيلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر مؤخرا تصميم جديد تخيلى للسيارة فورد موستنج باستخدام محرك وسطى بعد نجاح السيارة شيفروليه كورفيت C8 في العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين بدأ الكثير من الخبراء والمعجبين بالتساؤل حول إمكانية تحول سيارات أخرى إلى محرك وسطي.

وغيرت شيفروليه كورفيت C8 معالم المنافسة بشكل واضح، والسبب الرئيسي هو حصولها على على محرك متمركز في وسط السيارة، وهذا التغيير الجذري انعكس بشكل إيجابي جدًا على تصميم وأداء السيارة الأيقونية .

هذا التصميم التخيلي يقترح التخلي عن المقاعد الأمامية في موستنج، بالإضافة للحصول على أعمدة C أكثر انحدارًا لإفساح المجال لمحرك Coyote V8 سعة 5.0 لتر في الخلف، وبالطبع سيتم إضافة فتحات تهوية عديدة في الخلف للحفاظ على تنفس المحرك.

وفكرة موستنج بمحرك وسطي ليست مستحيلة، و خصوصًا وأن الصانع الأمريكي يواصل توسيع عائلة طرازات موستنج، حيث رأينا منذ بضعة أيام عودة إصدار Mach 1 الأيقوني للحياة.

وإذا أصبحت سيارة موستنج ذات المحرك الوسطي حقيقة، فلا شك في أن النتيجة ستكون رائعة حقًا، خصوصًا مع إصدار GT500 الخارق، الذي سيكون أخطر منافس لسيارة كورفيت .

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