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رياضة

لديه مشكلة مع زوجته.. شوبير يكشف سر تأخر تجديد تعاقد فايلر مع الأهلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:03 ص
رينيه فايلر مدرب
رينيه فايلر مدرب الأهلي
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عمرو الحلوانى

أعلن الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق موعد عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلى مصر خلال الفترة المقبلة .

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي أن رينية فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى سيعود فى نهاية شهر يونيو الجارى، استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وفقا لعقده الذى يمتد حتى نهاية الموسم الجارى بين الطرفين.

 

وكشف شوبير كواليس أزمة فايلر مع زوجته بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن زوجته وراء تعطيل تجديد التعاقد حتى الآن فى ظل رغبتها فى الإطمئنان على الوضع الصحى فى مصر واستقرار الأجواء .

وأكد شوبير أمن فايلر يريد البقاء مع الأهلي وفى حال توصله إلى اتفاق مع أسرته سيكون هناك تجديدا للتعاقد بين الطرفين مؤكدا أن السويسري يدرس الوضع حاليًا مع عائلته وزوجته من أجل اتخاذا القرار النهائي خلال الفترة المقبلة .




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