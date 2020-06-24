الثانوية العامة والأمية التكنولوجية

من المؤكد أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تغيرت كثيرا وأصبحت دولة مؤسسات وبحق وبكل ماتعنيه دولة المؤسسات من معان متعددة، وإذا أرادت أن تتخذ قرارا فإن لديها القدرة والكفاءة والاحترافية فى تنفيذه على أكمل وجه، بدأت بهذه الكلمات تمهيدا للحديث عن امتحانات الثانوية العامة هذه التجربة الجديدة التى تتم داخل مصر مع المواجهة الشاملة للدولة مع فيروس كورونا، وهذه التجربة تتم ليس بتكليفات من مؤسسة الرئاسة فقط، ولكن بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص دائما على إعطاء أولوية قصوى لمثل هذه القضايا الجماهيرية المهمة، ومن المؤكد أن الثانوية العامة تحظى باهتمام كبير دائما من الملايين من المصريين، فعلى الرغم من أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة هذا العام حوالى 650 ألف طالب وطالبة، ولكن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن مصرى لهم علاقة وثيقة مع امتحانات الثانوية العامة فهناك أسر هؤلاء وهناك جموع المعلمين وهناك مختلف الوزارات التى تتابع وتشارك فى كل ما يتعلق بإجراء امتحانات الثانوية العامة وغيرهم، ومن المؤكد أن الدولة نجحت فى إصرارها على إجراء امتحانات الثانوية العامة ولكن هناك بعض السلبيات التى تتطلب التوعية ليس من الحكومة، ولكن من الأسر المصرية فى مقدمتها قيام الطلاب بالتصافح بالقبلات فى اول يوم للامتحانات، وهناك الأعداد الكبيرة من الأسر المصرية التى تواجدت خارج لجان الثانوية العامة، وأقول علينا أن نغير من ثقافتنا للحد من انتشار فيروس كورونا، ونلتزم جميعا بالتعليمات والتدابير الصحية لمواجهة جائحة كورونا فى مقدمتها ضرورة التباعد الاجتماعي، وعلينا جميعا الاستفادة من تجربة التعليم مع وجود فيروس كورونا لننتقل من الورق إلي التابلت.



