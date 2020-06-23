وزير الري السوداني: آثار سد النهضة الإيجابية قد تتحول إلى مخاطر..وهذا خلافنا مع إثيوبيا

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الثلاثاء، أن الآثار الإيجابية لسد النهضة الإثيوبي بالنسبة للسودان قد تتحول إلى مخاطر.





وبحسب صحيفة "السوداني"، قال عباس خلال لقاء مع مركزية التحالف الحاكم ، إن الإثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل.





واعترف عباس بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.





وتابع أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث، والتي تتمثل في توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع انشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.





وجدد عباس تأكيد الخرطوم على أهمية الوصول لاتفاقية ملزمة قانونيا في قضية ملء وتشغيل السد من دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.