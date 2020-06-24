تعرف على أسباب إضاءة لمبة تحذير المحرك

تعتبر إضاءة لمبة تحذير المحرك المتواجدة فى "تابلوه" السيارة متواجدة فى أكثر من نصف السيارات المستعملة على الطرقات العامة، بسبب كثرة أسبابها التى تعتبر حتى يومنا هذا سببًا فى إزعاج كثير لمالكيها .

ولمعرفة أسباب إضاءة لمبة تحذير المحرك ؛ يجب ربط السيارة على الكمبيوتر لمعرفة سبب اضاءتها ، ولكن هناك أسباباً رئيسية لإضاءتها ايضا لابد من ذكرها .

أولاً: إعطاء إنذار بوجود مشكلة فى انبعاثات الغازات الضارة من المحرك ولذلك يوجد حساس بماسورة العادم يسمى حساس الاوكسجين يقوم باستشعار الغازات المنبعثة من المحرك وتحليلها وإرسال إشارة الى كمبيوتر السياره بوجود خطأ فى نسبة الغازات المنبعثة من العادم فتضئ هذه اللمبة.

ثانيا : وجود مشكلة فى نظام حقن الوقود INJECTION

ثالثا : فى بعض السيارات نتيجة ارتفاع زائد لدرجة حرارة المحرك

رابعا: 80 % من أسباب إضاءة هذه اللمبه هى وجود عيب فى غطاء خزان الوقود GAS CAP فاذا كان الغطاء غير محكم أو غير موجود او غير مغلق جيدا يتم استشعار ذلك عن طريق قيمه ضغط الوقود الواصلة الى البخاخات .

خامسا : مئات الأعذار الاخرى التي لايمكن حصرها الا بربط السيارة على الكمبيوتر

ولكن إذ رافق اضاءة هذا الضوء مع مشكلة واضحة في السيارة .مثل أصوات طقطقة او ارتجاج في المحرك او ارتفاع شديد في درجة الحرارة ، وفي بعض السيارات يتحول لونه من البرتقالي الى الأحمر عندها يجب التوقف فورا وعدم السير .

وفي بعض انواع السيارات يبقى هذا الضوء مضاء رغم انتهاء المشكلة ويحتاج الأمر لمسح الاخطاء بواسطة الكمبيوتر اي ربطه بالكمبيوتر لاطفائه لأنه يبقى في الذاكرة المؤقتة ، وفي بعض السيارات يمكن اصلاح العيب من خلال نزع أقطاب البطارية لمدة دقيقة تقريبا فتقوم بمسح الذاكرة المؤقتة .

وفي البعض الآخر من السيارات يمكن مسح الاخطاء من خلال فتح الكونتاك 10 ثواني وإطفائه مع تكرار العملية 3 مرات.