AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أسباب إضاءة لمبة تحذير المحرك

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تعتبر إضاءة لمبة تحذير المحرك المتواجدة فى "تابلوه" السيارة متواجدة فى أكثر من نصف السيارات المستعملة على الطرقات العامة، بسبب كثرة أسبابها التى تعتبر حتى يومنا هذا سببًا فى إزعاج كثير لمالكيها .

ولمعرفة أسباب إضاءة لمبة تحذير المحرك ؛ يجب ربط السيارة على الكمبيوتر لمعرفة سبب اضاءتها ، ولكن هناك أسباباً رئيسية لإضاءتها ايضا لابد من ذكرها .

أولاً: إعطاء إنذار بوجود مشكلة فى انبعاثات الغازات الضارة من المحرك ولذلك يوجد حساس بماسورة العادم يسمى حساس الاوكسجين يقوم باستشعار الغازات المنبعثة من المحرك وتحليلها وإرسال إشارة الى كمبيوتر السياره بوجود خطأ فى نسبة الغازات المنبعثة من العادم فتضئ هذه اللمبة.

ثانيا : وجود مشكلة فى نظام حقن الوقود INJECTION

ثالثا : فى بعض السيارات نتيجة ارتفاع زائد لدرجة حرارة المحرك

رابعا:  80 % من أسباب إضاءة هذه اللمبه هى وجود عيب فى غطاء خزان الوقود GAS CAP فاذا كان الغطاء غير محكم أو غير موجود او غير مغلق جيدا يتم استشعار ذلك عن طريق قيمه ضغط الوقود الواصلة الى البخاخات .

خامسا : مئات الأعذار الاخرى التي لايمكن حصرها الا بربط السيارة على الكمبيوتر

ولكن إذ رافق اضاءة هذا الضوء مع مشكلة واضحة في السيارة .مثل أصوات طقطقة او ارتجاج في المحرك او ارتفاع شديد في درجة الحرارة ، وفي بعض السيارات يتحول لونه من البرتقالي الى الأحمر عندها يجب التوقف فورا وعدم السير .

وفي بعض انواع السيارات يبقى هذا الضوء مضاء رغم انتهاء المشكلة ويحتاج الأمر لمسح الاخطاء بواسطة الكمبيوتر اي ربطه بالكمبيوتر لاطفائه لأنه يبقى في الذاكرة المؤقتة ، وفي بعض السيارات يمكن اصلاح العيب من خلال نزع أقطاب البطارية لمدة دقيقة تقريبا فتقوم بمسح الذاكرة المؤقتة .

وفي البعض الآخر من السيارات يمكن مسح الاخطاء من خلال فتح الكونتاك 10 ثواني وإطفائه مع تكرار العملية 3 مرات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا تعني علامة EPC في لوحة سيارتك؟

3 أسباب رئيسية وراء إضاءة فحص المحرك

تعرف على أسباب إضاءة لمبة الزيت في السيارة

أعراض تلف حساس الشكمان وطرق إصلاحه

7 طرق لإصلاح نظام فرامل abs في السيارة

تعرف على أسباب الروائح الكريهة في السيارة و كيف تتخلص منها

ترشيحاتنا

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

على حمام السباحة.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

أمير عربي ملأ خزانات قصره في بريطانيا بمياه إيفيان الفرنسية

الكوب السحري .. مزيج هائل لرفع المناعة الضعيفة

بعد صدق توقعه.. حمو بيكا: اسمعوا كلامي بعد كده علشان ربنا بيحبنى

AdvertisementS

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

أعراض مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الناس

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جودزيلا الصحراء.. عاصفة ترابية خطيرة تهدد مرضى كورونا في أمريكا.. فيديو

الكوب السحري .. مزيج هائل لرفع المناعة الضعيفة

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟