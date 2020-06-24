تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور

أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات الامريكية الكشف عن برونكو 2021 والتي طال انتظارها في 13 يوليو المقبل، ولكن على ما نعتقد أن محبى العلامة التجارية الشهيرة لم يستطيعوا الانتظار أكثر من ذلك .

وبسبب الصور المسربة للسيارة برونكو 2021 ، ظهرت العديد من التصميمات التخيلية للسيارة الجديدة الـ SUV ، منها التصميم التخيلى الجديد للسيارة بالطلاء البرتقالي الرياضي كما أنها مجهزة ببعض الأجزاء التي تجعلها أكثر تركيزًا على الطرق الوعرة، والتي ستتيح فورد لمشتري السيارة القادمة الحصول عليها.

ويضم التصميم التخيلى الجديد الجنوط السوداء الصغيرة وإطارات الطرق الوعرة، حيث أظهرت الصور المسربة لـ برونكو الجديدة أنها ستحصل على خيارات جنوط وإطارات مختلفة، في حين أن هذه الجنوط والإطارات الملائمة للطرق الوعرة قد تكون الأكثر مثالية لمشتري السيارة الذين يرغبون في قيادتها بعيدًا عن الطرق المستوية.

وحصلت برونكو في التصميم التخيلي على لوح حماية سفلية في المقدمة وخطافين بارزين، وهناك أيضًا عتبات جانبية وقضبان سقف وسقف أسود قابل للإزالة، تمامًا مثل سقف سيارة جيب رانجلر، وفي الخلف، يوجد عجلة احتياطية ولوحات الحماية من الطين.

ومن المتوقع أن تتوفر برونكو الجديدة بخيارات محرك مختلفة، تشتمل على محرك ايكوبوست رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر بقوة 270 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، في حين سيتوفر أيضًا محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران.