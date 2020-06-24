AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات الامريكية الكشف عن برونكو 2021 والتي طال انتظارها في 13 يوليو المقبل، ولكن على ما نعتقد أن محبى العلامة التجارية الشهيرة لم يستطيعوا الانتظار أكثر من ذلك .

وبسبب الصور المسربة للسيارة برونكو 2021 ، ظهرت العديد من التصميمات التخيلية للسيارة الجديدة الـ SUV ، منها التصميم التخيلى الجديد للسيارة بالطلاء البرتقالي الرياضي كما أنها مجهزة ببعض الأجزاء التي تجعلها أكثر تركيزًا على الطرق الوعرة، والتي ستتيح فورد لمشتري السيارة القادمة الحصول عليها.

ويضم التصميم التخيلى الجديد الجنوط السوداء الصغيرة وإطارات الطرق الوعرة، حيث أظهرت الصور المسربة لـ برونكو الجديدة أنها ستحصل على خيارات جنوط وإطارات مختلفة، في حين أن هذه الجنوط والإطارات الملائمة للطرق الوعرة قد تكون الأكثر مثالية لمشتري السيارة الذين يرغبون في قيادتها بعيدًا عن الطرق المستوية.

وحصلت برونكو في التصميم التخيلي على لوح حماية سفلية في المقدمة وخطافين بارزين، وهناك أيضًا عتبات جانبية وقضبان سقف وسقف أسود قابل للإزالة، تمامًا مثل سقف سيارة جيب رانجلر، وفي الخلف، يوجد عجلة احتياطية ولوحات الحماية من الطين.

ومن المتوقع أن تتوفر برونكو الجديدة بخيارات محرك مختلفة، تشتمل على محرك ايكوبوست رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر بقوة 270 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، في حين سيتوفر أيضًا محرك ايكوبوست V6 سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سباق مثير بين مرسيدس AMG G63 ضد لكزس LX .. فيديو

لأول مرة رولز رويس كالينان تعبر الصحراء .. فيديو

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

تسريب جديد يكشف عن فورد برونكو 2021 .. صور

شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور

ترشيحاتنا

حكم من لم يخرج زكاة الفطر لعدم الاستطاعة

رسالة مدح.. محمد رمضان يتألق مع زوجته في أحدث ظهور على إنستجرام

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

شهادات الاستثمار حلال أم حرام .. الإفتاء تحسم الجدل

مرتضى منصور يضع شعار «نادي القرن الحقيقي» على كارنيهات الأعضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ فورد برونكو 2021.. صور

ترجع للعصر العباسي.. العثور على صخور أثرية نقشت عليها آيات القرآن بدقة.. صور