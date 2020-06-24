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تعليم

طلاب الثانوية الأزهرية بسيناء: النحو سهل ومن المنهج.. والإجراءات الوقائية مطمئنة.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:46 م
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية بطور سيناء
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ايمن محمد
خرج طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي بطور سيناء، عقب ادائهم امتحان مادة النحو والبسمة تعلو وجوههم، مؤكدين أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي، وسهل بدون تعقيدات.

وقال الطالب محمد إسماعيل إن  الامتحان جاء سهلا ومباشرا من  المنهج الدراسي حتي ١٥ مارس  متمنيا أن تستمر الامتحانات في ذلك المستوى لمراعاة ما مر به الطلاب من ضغوط  بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف الطالب عبد الرحمن  سيد، بالقسم الادبي بمعهد بنين طور سيناء، إن الازهر يقوم بإجراءات احترازية عالية ويقوم بتوزيع كمامات واقية، مشيرًا إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط  مضيفا إن لا يوجد تراخي من الملاحظين  والمراقبة مشددة ولا توجد أي محاولات للغش. 

وأكد الطالب عاطف محمد، أن امتحان النحو كان سهلا، ولكنه لم يخلو من النقاط  للطلاب المتميزين المحبين النحو، وطالب زملاءه باتباع الإجراءات الوقائية، وعدم الاستهتار لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

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طلاب الثانوية الأزهرية بسيناء: النحو سهل ومن المنهج.. والإجراءات الوقائية مطمئنة.. فيديو
طلاب الثانوية الأزهرية بسيناء: النحو سهل ومن المنهج.. والإجراءات الوقائية مطمئنة.. فيديو
طلاب الثانوية الأزهرية بسيناء: النحو سهل ومن المنهج.. والإجراءات الوقائية مطمئنة.. فيديو
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