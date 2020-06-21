إجراءات احترازية صارمة بمنتجعات وفنادق شرم الشيخ.. العناني وفودة يتفقدان المتحف والمستشفى الدولي ومراكز الغوص .. وشعار السلامة على زجاجات المياه يلفت انتباه الوزير

انبهار مراسلي وكالات الأنباء العالمية بمتحف شرم الشيخ

تطبيق إجراءات السلامة الصحية قبيل افتتاحه واستقبال زائريه

وزير السياحة: السائح يعلم أنه سيتمتع في مصر بحياة ورخاء وصحة









شهدت منتجعات وفنادق ومراكز الغوص بشرم الشيخ إجراءات احترازية ووقائية صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد قرار الحكومة باستئناف النشاط السياحي الذي بدأ بنسبة ٢٥ ٪ وارتفع لـ ٥٠ ٪ .









وتابع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية داخل الفنادق والمنتجعات التي حصلت على شهادة السلامة والصحة، واطمأن الوزير والمحافظ لتطبيق إجراءات صارمة ، وكان برفقتهما مراسلي وكالات الأنباء العالمية.





وبدأت الجولة بزيارة متحف شرم الشيخ لمتابعة ما تم من الأعمال استعدادا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، واطلاع المراسلين علي القطع الأثرية التي سيتم عرضها بالمتحف.









وتفقد وزير السياحة القاعات المختلفة للمتحف وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض، مؤكدا على قيام المتحف بتطبيق إجراءات السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة قبيل افتتاحه، وذلك لاستقبال زائريه.









وأعرب المراسلون وممثلو وكالات الأنباء المحلية والعربية والإعلامية عن انبهارهم بالمتحف، مؤكدين علي أنه سيساهم في تشجيع السياحة الثقافية في مدينة شرم الشيخ عند استئناف الحركة السياحية بمحافظة جنوب سيناء اعتبارا من أول يوليو، حيث سيتمتع الزائرون بطقس مصر الرائع حيث البحر و الشمس الدافئ بالاضافة إلى التعرف على حضارتها العريقة.









كما تفقد وزير السياحة عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والإجراءات الوقائية التى تتخذها الفنادق في ظل قرار الحكومة المصرية باستئناف حركة السياحة الوافدة بالمحافظات السياحية الساحلية، كمرحلة اولي، اعتبارًا من أول يوليو2020.تفقد الإجراءات الوقائية وتنفيذ ضوابط السلامة الصحية بأحد مراكز الغوص وعدة فنادق ومنشآت سياحية .









كما تفقد المحافظ ووزيرا السياحة والآثار والطيران المدني الإجراءات التي تتم بمطار شرم الشيخ الدولي منذ لحظة الوصول إلي المغادرة.









وكان وزيري السياحة والأثار، والطيران والوفد المرافق قد وصلوا علي متن عبارة من مدينة الغردقة إلي مدينة شرم الشيخ حيث تم تفقدوا تجهيزات مستشفي شرم الشيخ الدولي واشادوا بالمستشفي واستعدادها الطبي علي أكمل وجه .





وتأتي هذه الجولة في اطار الرحلة التي تنظمها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمدة ثلاثة أيام لزيارة محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لحوالي ٣٥ من السادة المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية لإطلاع وكالات الأنباء العالمية على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وعلى متن الطائرة وداخل عدد من الفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين ومراكز الغوص.





وأجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارة لأحد مراكز الغوص بالمدينة لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة، واطلاع مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية عليها على الطبيعة لنقل هذه الصورة لدولهم، حيث إن رياضة الغوص أحد الرياضات والأنشطة المفضلة لدى السائحين.





وحضر الجولة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، والمهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسيد هشام جبر رئيس غرفة الغوص.





وقدم مدير المركز عرض تفصيلي للإجراءات المتبعة بداية من دخول السائح الي المركز وكتابة بياناته باستخدام اقلام أحادية الاستخدام، ثم التوجه لطلب أدوات الغوص؛ حيث يقوم العامل المختص بتعقيم الادوات قبل اعطائها للسائح وبعد استخدامه لها، واذا كان السائح مقيم بالفندق الموجود به مركز الغوص وسيقوم باستخدام الأدوات اكثر من مرة يتم تخصيص صندوق له لتخزين الادوات لاستخدامها حتي انتهاء فترة اقامته علي ان يقوم المركز بتعقيمها بشكل منتظم في كل مرة قبل وبعد الاستخدام، و إذا كان السائح لديه أدوات غوص خاصة به، فيخصص له المركز صندوق لها ويقوم المركز بتعقيم هذه الأدوات بشكل منتظم قبل وبعد الاستخدام.





وخلال الجولة أعرب وزير السياحة عن إعجابه بان مركز الغوص يقوم بتوزيع زجاجات مياة ملصق عليها شعار السلامة الصحية، الذي أطلقته الوزارة و هو عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة و الرخاء و الصحة، مؤكدا علي ان هذه العلامة ستجعل السائح يعلم انه سيتمتع في مصر بحياة ورخاء وصحة، وهذا هو ما نتمناه لكل السائحين بمصر.





وقام وزير السياحة و الاثار ، ومحافظ جنوب سيناء، مستشفي شرم الشيخ الدولي لإطلاع المراسلين الأجانب على إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها، والإمكانيات والتجهيزات الطبية من أجهزة للتنفس الصناعي وأسرة وغيرها من الإمكانات الطبية.









وخلال الجولة تم زيارة منطقة الفرز التي يتم فيها فحص المريض، واجنحة العناية المركزة والأشعة المقطعية وغيرها من الاجنحة المختلفة بالمستشفي.





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