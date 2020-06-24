بـ الأحمر المكشوف.. نوال الزغبى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام





وظهرت بها نوال الزغبى ، ببلوزة أنيقة من الستان بدون اكمام، ومرتديه معها هوت شورت من الجينز باللون الرمادى الفاتح الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارت، وامتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.