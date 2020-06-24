AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأحمر المكشوف.. نوال الزغبى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:03 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة نوال الزغبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة.

وظهرت بها نوال الزغبى، ببلوزة أنيقة من الستان بدون اكمام، ومرتديه معها هوت شورت من الجينز باللون الرمادى الفاتح الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نوال الزغبى فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى الناعمة التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارت، وامتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

ملابس محتشمة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

بالأصفر الجريء .. نوال الزغبي تشعل السوشيال في ليلة العيد

بالجلد الاسود.. نوال الزغبي بإطلالة تبرز رشاقتها

بـ الأبيض الأنيق.. نوال الزغبى تتألق بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

ترشيحاتنا

إسرائيل تعادي تركيا لهذا السبب.. تعرف على التفاصيل

رغم قرار الحكومة.. الكنيسة الإنجيلية تقرر استمرار تعليق الصلوات حتى 6 يوليو

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

مشوهة أخلاقية ومنحرفة.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: تحالفت مع الإخوان من أجل الدولارات

رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن عن حالة كورونا بين لاعبي الفريق

محلية النواب ترحب بالإغلاق المبكر والدائم للمحال العامة.. وتطالب باستثناءات جغرافية

AdvertisementS

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر المكشوف.. نوال الزغبى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بملابس البيت.. نسرين طافش بإطلالة لافتة

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. 10 نصائح للتعايش مع فيروس كورونا