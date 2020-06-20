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فن

نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

السبت 20/يونيو/2020 - 09:47 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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اسماء الحسيني
نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نوال في الصورة بـ لوك شبابي وتميزت بالبلوزة البرتقالي الفاتح مع جيب بيچ وحقيبة من نفس اللون.

كما علقت عليها قائلة :"لا استطيع الانتظار لإطلاق أغنيتي الجديدة "


يذكر أن احدث أعمال النجمة نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

وأحدث أغنيات نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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