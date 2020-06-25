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أخبار العالم

قادة أركان الجيوش في الساحل الأفريقي يبحثون إنشاء قوة جديدة لمواجهة الإرهاب

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:24 ص
دول الساحل الخمس
دول الساحل الخمس الأفريقية
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أ ش أ
بحث قادة جيوش دول الساحل الخمس الأفريقية خلال اجتماع طارئ عبر الفيديو كونفرانس إنشاء قوة عسكرية جديدة، لمواجهة الإرهاب.

وذكر الجيش الموريتاني في بيان مساء الأربعاء أن الفريق احمد مكت قادة الأركان الموريتاني بحث مع قادة أركان الجيوش في دول الساحل الخمس اليوم الأربعاء، عبر الفيديو خلال اجتماع طارئ بالتشارك مع مجلس السلم والأمن الأفريقي ظروف وترتيبات إنشاء قوة إفريقية جديدة، قوامها ثلاثة آلاف جندي، لدعم مجموعة الخمس في الساحل في مواجهتها للتهديدات الإرهابية في المنطقة.

وأضاف البيان أن الاجتماع مكن من تبادل وجهات النظر حول الموضوع، وقد أوصى المجتمعون بمواصلة التشاور حتي يتم التوصل إلى بلورة هذا الدعم على أرض الواقع.

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط الاسبوع القادم قمة لدول الساحل الخمس وهي بالإضافة إلى موريتانيا تضم كلا من مالي، النيجر، تشاد، بوركينافاسو.
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