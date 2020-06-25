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فن

أكشن شديد الخطورة.. احمد العوضي يستعرض لياقته البدنية بتمارين قاسية

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:01 م
احمد العوضي
احمد العوضي
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ميرنا محمود
نشر الفنان احمد العوضى فيديو جديدا داخل الجيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور"انستجرام ".

وظهر احمد العوضي يستعرض لياقته البدنية بتمارين قاسية وكتب معلقا :  نبذه كده من بروفات اكشن "شديد الخطوره".
من 7/1 علي واتش ات.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : يا بطل ، ربنا يحميك ، عملتها ازاي دي ، ماشاء الله .

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وينتظر الفنان أحمد العوضي عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، الذي تقرر عرضه يوم ٢٤ من شهر يونيو الجاري، عبر منصة "watch it" الإلكترونية.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.


يذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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