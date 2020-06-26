ثاني يوم ثانوية عامة في القليوبية .. إحباط هروب طالب بورقة الامتحان في بنها وضبط آخر أثناء تسريب الأسئلة في العبور .. وزير التنمية المحلية يوزع الكمامات على الطلاب في لجان شبرا

- وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية بشبرا الخيمة

- ضبط مدرس نظم مراجعة خاصة للطلبة بشقة مقابلة للجان بطوخ

- ارتياح بين الطلاب عقب أداء الامتحان وخروجهم من اللجان









أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم امتحان اللغة الانجليزية " اللغة الأجنبية الأولى " داخل 112 لجنة على مستوى المحافظة .

وأعرب الطلاب عقب خروجهم من الامتحان عن سعادتهم بسهولة الامتحان الذي جاء في مستوي الطالب المتوسط ودون أى صعوبات.

من ناحية أخرى تفقد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي بهتيم الثانوية بنات، والإعدادية بنات بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وطالب الوزير جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس (كورونا) المستجد والنصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم داخل وخارج اللجان.. متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات.. مشددا على الالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم.. كما حرص على تسليم عدد من الكمامات الطبية لبعض الطالبات خلال دخولهن إلى اللجان.

وتابع شعراوي دخول الطلاب عبر بوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية الخاصة بهم، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

كما قام الوزير والمحافظ بمتابعة سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التى تعانى من أية أعراض، من جانب طبيب متخصص، واستمعا إلى شرح من الفرق الطبية الموجودة باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب والمرور على اللجان بصورة مستمرة لقياس درجات الحرارة لأي طالب أو طالبة تظهر عليهم علامات التعب.

كما اطمأن الوزير من عدم وجود أية حالات اشتباه الإصابة بفيروس (كورونا) بين الطلاب في المدارس التي قام بزيارتها وتواجد سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ.. مناشدا أولياء الأمور الذين جاءوا مع ابنائهم إلى مقر المدرسة بعدم التزاحم أمام اللجان، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات، للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان التي قام بزيارتها والتنسيق الذي يتم بين محافظ القليوبية وكافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات وعلى رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن.

وقد شهدت اليوم الثانى لإمتحان الثانوية العامة بالقليوبية عددا من المشاهد حيث تمكنت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد الحليم نور الدين بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية من ضبط طالب حاول الهروب بورقة امتحان اللغة الإنجليزية أثناء قفزه من أعلى سور المدرسة عقب مطاردة مع ملاحظي اللجنة.

وعلى الفور تم التحفظ على الطالب حيث يخضع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية بعد إخطار غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

كما ضبط أحد طلاب الثانوية العامة بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية قد اعلنت أثناء تصويره أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط إحدى السيدات أمام لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات أثناء قيامها بتوزيع الكمامات وزجاجات المياة على الطلاب قبل الدخول للجنة وقيامها بتصوير ذلك باستخدام كاميرا فيديو.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مدرس أثناء قيامه بعمل مراجعة بإحدى الشقق المواجهه للجنة مدرسة عبد الحميد حسن الرسمية للغات وتم تحرير محضر إدارى والتنسيق مع الأجهزة المعنية لغلق مركز الدروس الخصوصية.

يأتى ذلك فيما شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية وجود حرم أمن وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات والوقاية للطلاب والملاحظين.

فى سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الصور المتداولة حول واقعة تكدس للطلاب أمام لجنة الثانوية العامة بقرية العمار حدثت خارج محيط الحواجز الحديدية المخصصة لمنع التكدسات وأنه تم إعادة تنظيم الطلاب فورا والتنبيه عليهم باتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم التشديد علي مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف.

كما تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين، وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الآمن للجنة.

وشدد عجلان على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب، أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحا ومتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية، وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.