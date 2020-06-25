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تعليم

قفز من سور المدرسة.. إحباط هروب طالب بورقة امتحان الإنجليزي فى بنها

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:08 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

تمكنت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد الحليم نور الدين بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية من ضبط طالب حاول الهروب بورقة امتحان اللغة الإنجليزية أثناء قفزه من أعلى سور المدرسة عقب مطاردة مع ملاحظي اللجنة.

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وعلى الفور تم التحفظ على الطالب حيث يخضع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية بعد إخطار غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.


وكانت غرفة عمليات التربية والتعليم المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ضبط أحد طلاب الثانوية العامة بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية قد اعلنت أثناء تصويره أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.


من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط إحدى السيدات أمام لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات أثناء قيامها بتوزيع الكمامات وزجاجات المياة على الطلاب قبل الدخول للجنة وقيامها بتصوير ذلك باستخدام كاميرا فيديو.


كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مدرس أثناء قيامه بعمل مراجعة بإحدى الشقق المواجهه للجنة مدرسة عبد الحميد حسن الرسمية للغات وتم تحرير محضر إدارى والتنسيق مع الأجهزة المعنية لغلق مركز الدروس الخصوصية.


يأتى ذلك فيما شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية وجود حرم أمن وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات والوقاية للطلاب والملاحظين.

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