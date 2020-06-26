10 أخطاء وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك

الكثير من مالكي السيارات يعانون من ارتفاع درجة حرارة المحرك فجأة دون العلم بالأسباب، ولكن هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها مالكي السيارات.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " بعض النصائح لقائدي السيارات لتفادي أي مشاكل في محرك السيارة خاصة في فصل الصيف
1- النقص في سائل التبريد أو عدم وجوده بفعل تسرب أو تبخر المحرك.
2- سخونة الجو بالتأكيد يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء السير.
3- تلف سير مضخة الماء أوسير المروحة قد يكون مقطوع.
4- وقف مروحة التبريد أو عطلها فقد تتعرض للتلف أو مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها.
5- حساس درجة حرارة المحرك يتعرض للتلف وبالتالي عدم عمل مروحة التبريد.
6- وجود مشاكل في المحرك ميكانكية فيجب اختبار ضغط المحرك.
7- تعطل الثيرموستات أو مايسمي بيسة الحرارة.
8- تلف باكن الرأس أو مايسمى بجون كيلاس.
9- تعرض الرداياتير للتلف او غطاء الرداياتير.
10- وجودخلل في نام الاشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة .
1- النقص في سائل التبريد أو عدم وجوده بفعل تسرب أو تبخر المحرك.
2- سخونة الجو بالتأكيد يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء السير.
3- تلف سير مضخة الماء أوسير المروحة قد يكون مقطوع.
4- وقف مروحة التبريد أو عطلها فقد تتعرض للتلف أو مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها.
5- حساس درجة حرارة المحرك يتعرض للتلف وبالتالي عدم عمل مروحة التبريد.
6- وجود مشاكل في المحرك ميكانكية فيجب اختبار ضغط المحرك.
7- تعطل الثيرموستات أو مايسمي بيسة الحرارة.
8- تلف باكن الرأس أو مايسمى بجون كيلاس.
9- تعرض الرداياتير للتلف او غطاء الرداياتير.
10- وجودخلل في نام الاشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة .