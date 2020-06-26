10 أخطاء وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك





وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " بعض النصائح لقائدي السيارات لتفادي أي مشاكل في محرك السيارة خاصة في فصل الصيف



1- النقص في سائل التبريد أو عدم وجوده بفعل تسرب أو تبخر المحرك.

2- سخونة الجو بالتأكيد يسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك أثناء السير.

3- تلف سير مضخة الماء أوسير المروحة قد يكون مقطوع.

4- وقف مروحة التبريد أو عطلها فقد تتعرض للتلف أو مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها.

5- حساس درجة حرارة المحرك يتعرض للتلف وبالتالي عدم عمل مروحة التبريد.

6- وجود مشاكل في المحرك ميكانكية فيجب اختبار ضغط المحرك.

7- تعطل الثيرموستات أو مايسمي بيسة الحرارة.

8- تلف باكن الرأس أو مايسمى بجون كيلاس.

9- تعرض الرداياتير للتلف او غطاء الرداياتير.

10- وجودخلل في نام الاشعال في المحرك مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في محرك السيارة .









الكثير من مالكي السيارات يعانون من ارتفاع درجة حرارة المحرك فجأة دون العلم بالأسباب، ولكن هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها مالكي السيارات.