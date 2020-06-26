AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صباح البلد يبرز خبر صدى البلد.. طلاب الثانوية العامة يستأنفون امتحاناتهم الأحد.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:12 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
محمود محسن
استعرض برنامج صباح البلد الخبر الذي جاء على موقع صدى البد الإخباري بعنوان " طلاب الثانوية العامة يستأنفون امتحاناتهم.. الأحد".

وجاء محتوى الخبر :
ؤدي يوم الأحد القادم الموافق 28 يونيو 2020 ، طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى) ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم ، الشكر للسادة المحافظين ومديري المديريات والجهات الأمنية علي تعاونهم، والالتزام بالتنظيم أمام اللجان وتوزيع أدوات التعقيم علي الطلاب وكذلك التزام السادة الملاحظين بإرتداء الكمامات وواقي الوجه، كما خصت الوزارة السادة المعلمين بالشكر على المجهود الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وأن هذا ما عهدناه عليهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنه لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة ، يمكن الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة: 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن أيضا التواصل على "الواتس آب" من خلال هذا الرقم :  01148970610

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أنه لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: وفرنا أدوات التعقيم مجاناً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020

عمليات التعليم: ما زال البحث جاريا لمعرفة مصدر صور الغش الجماعي المتداولة

وزير التعليم: مديريات الأمن ستمنع الأهالي من التجمهر أمام لجان الثانوية العامة من الخميس القادم

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان العربي الخميس.. الأهالي: يا ريت المصححين يراعوا ظروف ولادنا المظلومين بسبب كورونا.. والتعليم: لا داعي للقلق فسنلتزم بالمرونة ونقبل جميع الإجابات الصحيحة

نائب وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم

طالبة تعاني من آلام الولادة في إحدى لجان الثانوية العامة بالعجوزة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بـ الدوري الانجليزي..نجم الأهلي السابق يتعرض لـ حادث سيارة

الأحلام تصبح حقيقة.. أول تعليق من فان دايك عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

اغتصبها بعدما قتلها بالاتفاق مع زوجها.. تفاصيل جريمة العار بالدقهلية

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

أحمد شوبير: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟ .. فيديو

من الفضاء.. 3 وكالات فضائية تكشف تأثير كورونا على كوكب الأرض

AdvertisementS

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

رئيسة وزراء الدنمارك تلغي حفل زفافها لثالث مرة لهذا السبب

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بـ الدوري الانجليزي..نجم الأهلي السابق يتعرض لـ حادث سيارة

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

في عيد ميلاد نيكول سابا.. عمرها الحقيقي وسبب خلافاتها مع شقيقتها رولا

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي .. طريقة تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل

بإطلالة عصرية.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نيكول سابا في عيد ميلادها