استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمديرية تعليم القاهرة، للتواجد فى تمام الساعة السابعة صباحا بمحيط ومقر لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 بالقاهرة ، لمتابعة سير العمل. استدعى محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،





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وأوضح مدير مديرية تعليم القاهرة أن سبب استدعائه لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، هو تكليفهم بالاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوافر كافة مستلزمات الوقاية وتأمين الطلاب، ومنع التزاحم والتكدس أمام اللجان .





ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2020.



