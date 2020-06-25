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تعليم

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:34 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
استدعى محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بمديرية تعليم القاهرة، للتواجد فى تمام الساعة السابعة صباحا بمحيط ومقر لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 بالقاهرة ، لمتابعة سير العمل.

وأوضح مدير مديرية تعليم القاهرة أن سبب استدعائه لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، هو تكليفهم بالاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوافر كافة مستلزمات الوقاية وتأمين الطلاب، ومنع التزاحم والتكدس أمام اللجان .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2020.

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وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، تبدأ رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم ، الخميس،  667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي سيمتحنه الطلاب اليوم ، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.
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