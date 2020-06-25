امتحانات الثانوية العامة 2020.. الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى وإجراءات لمنع التجمعات حول اللجان

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك عددا من الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لتجنب تكرار مشاكل أول يوم في الامتحانات، لتكون الأوضاع أكثر تنظيما.





فمن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من أبرز المشاكل الملحوظة جدا التي ظهرت في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، هي مشكلة عدم اقتناع أولياء الأمور بخطورة التجمع والتزاحم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في ظل محاربة الدولة لفيروس كورونا المستجد.





وأعلن وزير التربية والتعليم، أن مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية اعتبارا من اليوم الخميس، سوف تمنع الناس من التجمهر أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.





من جانبه، أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم، تعليمات إلى جميع اللجان الامتحانية توصي بالالتزام بالضوابط الآتية:



