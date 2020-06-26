AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:12 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة
Advertisements
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل عقار بميدان العتبة بعد أن تلاحظ للخدمات الأمنية بالموسكى نشوب حريق في شقتين بـ عقار بميدان العتبة .

على الفور تم إخطار عمليات إطفاء القاهرة وتم توجيه ٦ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تلتهم العقار بالكامل.

ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة الآن بعمليات التبريد بعد نجاحهم فى محاصرة كرات اللهب التى أحدث حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات وأهالي المنطقة .

وتبين أن الحريق التهمت شقتين، ويقع أسفل العقار بنك حكومي  معروف ، جار تحرير محضر وإخطار النيابة للوقوف على ملابسات الحريق وسببه وحصر التلفيات .

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة
إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة
إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة
إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| لحظة اشتعال النار فى مخازن هياكل السيارات بالحرفيين

شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار

ترشيحاتنا

4000 سعر حراري.. فتاة تتناول وجبة تكفي 5 أفراد في 30 دقيقة فقط.. فيديو وصور

صورة الموسم.. سيدة ضمن الحرس الملكي تثير إعجاب السعوديات

وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي

رئيسة وزراء الدنمارك تلغي حفل زفافها لثالث مرة لهذا السبب

القصة الكاملة لانفجار طهران الغامض وحساسية الموقع المشبوه.. فيديو وصور

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان عباد الشمس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة مبهجة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها