إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل عقار بميدان العتبة بعد أن تلاحظ للخدمات الأمنية بالموسكى نشوب حريق في شقتين بـ عقار بميدان العتبة .





على الفور تم إخطار عمليات إطفاء القاهرة وتم توجيه ٦ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تلتهم العقار بالكامل.





ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة الآن بعمليات التبريد بعد نجاحهم فى محاصرة كرات اللهب التى أحدث حالة من الفزع لدى أصحاب المحلات وأهالي المنطقة .





وتبين أن الحريق التهمت شقتين، ويقع أسفل العقار بنك حكومي معروف ، جار تحرير محضر وإخطار النيابة للوقوف على ملابسات الحريق وسببه وحصر التلفيات .



