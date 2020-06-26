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تعليم

تعافى وخروج 25 مصابا من فيروس كورونا ببنها التعليمى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:05 م
مستشفى
مستشفى
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إبراهيم الهوارى
أعلنت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية والمخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا عن تعافي وخروج 25 مصابا وتوجههم إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج.
وأضافت أمنية خليفة أن المستشفى مستمر في تقديم جميع الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابي كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى إجراء جلسات الغسيل الكلوي بالمجان.

وأشارت مدير المستشفى إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 66 حالة، مؤكدة ان الحالات التى تقرر خروجها حالتها مستقرة تماما وتماثلت للشفاء.

واضافت ان الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

وأوضحت أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى بنها التعليمى يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.
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