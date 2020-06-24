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محافظات

عزل الخانكة تستقبل 28 مصابا بفيروس كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:16 م
عزل الخانكة تستقبل
عزل الخانكة تستقبل 28 مصابا بفيروس كورونا
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إبراهيم الهوارى
استقبلت مستشفى الخانكة المركزي المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد 28 مصابًا بالفيروس وذلك في خامس يوم منذ بدء تخصيصها السبت الماضي.


ومن بين الحالات التي استقبلتها المستشفى اليوم 5 حالات حُجزت بالرعاية المركزة، و8 بالقسم الداخلي رجال و15 حالة بالقسم الداخلي نساء وجميعها حالات ما بين حرجة وشبه حرجة.

وقال الدكتور سيد سليمان مدير عام المستشفى تشكيل لجنة طبية عليا للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضى العزل وتنفيذها ووضع محددات الدخول والخروج للمرضى بناء على حالة المريض.

وأوضح سليمان أن المريض يخضع فور دخوله المستشفى للفرز والكشف والتحاليل المعملية والأشعة الصدرية، وتحديد حالته.
واشار أن الحالة  إذا كانت مخالطة و بسيطة يمنح العلاج من المستشفى وكذلك توجيهات العزل المنزلي أما أن كانت حالته شديدة الخطوره يطلب منه أشعة مقطعية على الصدر وإذا ثبتت إصابته يدخل المستشفى للعلاج لحين التحسن ثم يستكمل علاجه منزليًا مع إرشادات العزل وذلك لإعطاء الفرصة لمريض آخر للاستفاده من الخدمة الطبية بالمستشفى.
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