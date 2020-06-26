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أخبار العالم

وزير دفاع تونس: حدودنا آمنة والقوات جاهزة للتصدي لأي خطر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:05 م
تونس: حدودنا آمنة
تونس: حدودنا آمنة وندعم الحل السلمي في ليبيا
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قسم الخارجي
أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أن حدود تونس آمنة وأن تشكيلات الجيش جاهزة للتصدي لأي طارئ أو خطر يهدد سلامة البلاد.

وأضاف الوزير التونسي خلال تواجده في إحدى المناطق العسكرية أن تونس  لا تتعامل إلا مع الشرعية الليبية وترفض أي وجود أجنبي بالقطر الليبي، مؤكدا دعمه لمبادرات إعادة السلم والهدوء في ليبيا، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.

في سياق آخر، أشار وزير الدفاع التونسي إلى أن بلاده تسعى إلى تطوير القدرات القتالية للجنود وتحسين ظروفهم الاجتماعية، إضافة إلى تغيير النصوص القانونية التي لم تعد تتوافق مع الوضع الحالي.

في وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة، مشددا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة، مؤكدا رفض تونس تقسيم ليبيا.
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