وزير دفاع تونس: حدودنا آمنة والقوات جاهزة للتصدي لأي خطر

أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أن حدود تونس آمنة وأن تشكيلات الجيش جاهزة للتصدي لأي طارئ أو خطر يهدد سلامة البلاد.





وأضاف الوزير التونسي خلال تواجده في إحدى المناطق العسكرية أن تونس لا تتعامل إلا مع الشرعية الليبية وترفض أي وجود أجنبي بالقطر الليبي، مؤكدا دعمه لمبادرات إعادة السلم والهدوء في ليبيا، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.





في سياق آخر، أشار وزير الدفاع التونسي إلى أن بلاده تسعى إلى تطوير القدرات القتالية للجنود وتحسين ظروفهم الاجتماعية، إضافة إلى تغيير النصوص القانونية التي لم تعد تتوافق مع الوضع الحالي.



