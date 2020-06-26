تونس: حل الأزمة الليبية من الداخل دون تدخل خارجي

أكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، أن موقف بلاده من الأزمة في ليبيا واضح وثابت، مشيرًا إلى أنها مع الشرعية الدولية ومع حل ليبي ليبي دون تدخل خارجي.





وأضاف الفخفاخ، خلال رده على النواب اليوم الجمعة، أن تونس من البلدان القليلة في العالم التي لها أصدقاء وليس لها أعداء، مؤكدا أنها تعارض التدخل الخارجي في ليبيا وتقسيمها.





ولفت إلى استقرار وتنمية ليبيا هو استقرار وتنمية تونس، موجها دعوة بعدم تشكيك في الموقف الرسمي التونسي الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، وفقًا لما جاء في صحيفة "الشروق" التونسية.



