AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس: حل الأزمة الليبية من الداخل دون تدخل خارجي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:09 م
رئيس الوزراء التونسي،
رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ
Advertisements
أكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، أن موقف بلاده من الأزمة في ليبيا واضح وثابت، مشيرًا إلى أنها مع الشرعية الدولية ومع حل ليبي ليبي دون تدخل خارجي.

وأضاف الفخفاخ، خلال رده على النواب اليوم الجمعة، أن تونس من البلدان القليلة في العالم التي لها أصدقاء وليس لها أعداء، مؤكدا أنها تعارض التدخل الخارجي في ليبيا وتقسيمها.

ولفت إلى استقرار وتنمية ليبيا هو استقرار وتنمية تونس، موجها دعوة بعدم تشكيك في الموقف الرسمي التونسي الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، وفقًا لما جاء في صحيفة "الشروق" التونسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد وجه في وقت سابق، رسالة غير مباشرة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، فأعلن أنه لن يقبل أبدا بإنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية في بلاده.

وقال سعيد في حوار مع قناة "فرانس 24" بشكل قاطع: "لن أقبل أبدا بأية قاعدة عسكرية أجنبية في تونس وأفريكوم لم تطلب مني ذلك".

وأضاف:"لمْ يتجرأ أحد على أن يطلب مني شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية على خلفية النزاع الليبي".

وأكد سعيد  أن  الخطر الداهم هو تقسيم ليبيا وأنه يتم اللجوء إلى الشكل الاتحادي للدولة كمقدمة للانفصال، مشددا على أنه أمر مرفوض "قد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى وهذا خطر على تونس والجزائر وأعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون لنا موقف واحد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حوار .. النائبة التونسية عبير موسى: الإخوان حاولوا اغتيالي.. ولا تسامح مع الجماعات الإرهابية

بـ 100 راجل.. نشأت الديهي يُشيد بالنائبة التونسية عبير موسى.. فيديو

الرئيس التونسي: متمسكون بسيادة ليبيا ولن نكون جبهة خلفية لأي طرف

تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها

خالف توجهات الإخوان .. الرئيس التونسي يعلن: التدخل التركي في ليبيا مرفوض وشرعية الوفاق مؤقتة

رسالة لـ أردوغان.. قيس سعيد: لن أقبل بإقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. بعد زواج 50 عاما سبب طلب ميمي جمال الانفصال عنه.. فيديو

احمي هاتفك المحمول من كورونا الملتصق به.. واتبع هذه النصائح

هل الغرغرة تقى من فيروس كورونا ؟ هانى الناظر يكشف مفاجأة

هل أشعة الشمس تقضي على فيروس كورونا ؟

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

شاب يصلي ولا يغتسل من الجنابة.. دار الإفتاء توضح الحكم في ذلك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان عباد الشمس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة مبهجة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها