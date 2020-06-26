تونس: حل الأزمة الليبية من الداخل دون تدخل خارجي

أكد رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، أن موقف بلاده من الأزمة في ليبيا واضح وثابت، مشيرًا إلى أنها مع الشرعية الدولية ومع حل ليبي ليبي دون تدخل خارجي.
وأضاف الفخفاخ، خلال رده على النواب اليوم الجمعة، أن تونس من البلدان القليلة في العالم التي لها أصدقاء وليس لها أعداء، مؤكدا أنها تعارض التدخل الخارجي في ليبيا وتقسيمها.
ولفت إلى استقرار وتنمية ليبيا هو استقرار وتنمية تونس، موجها دعوة بعدم تشكيك في الموقف الرسمي التونسي الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، وفقًا لما جاء في صحيفة "الشروق" التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد وجه في وقت سابق، رسالة غير مباشرة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، فأعلن أنه لن يقبل أبدا بإنشاء أي قاعدة عسكرية أجنبية في بلاده.
وقال سعيد في حوار مع قناة "فرانس 24" بشكل قاطع: "لن أقبل أبدا بأية قاعدة عسكرية أجنبية في تونس وأفريكوم لم تطلب مني ذلك".
وأضاف:"لمْ يتجرأ أحد على أن يطلب مني شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية على خلفية النزاع الليبي".
وأكد سعيد أن الخطر الداهم هو تقسيم ليبيا وأنه يتم اللجوء إلى الشكل الاتحادي للدولة كمقدمة للانفصال، مشددا على أنه أمر مرفوض "قد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى وهذا خطر على تونس والجزائر وأعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون لنا موقف واحد".