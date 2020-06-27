كيف ستتعامل التنمية المحلية مع مخالفي إجراءات فتح المقاهي والمطاعم بالمحافظات؟

تبدأ المحافظات، اليوم، السبت، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حول اعادة فتح المقاهي والمطاعم ، ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات.







واكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ، ان غرفة العمليات المركزية وادارة الازمات بالوزارة تتابع مع عمليات المحافظات تنفيذ الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بكل صرامة.





وتتمثل قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ما يلي:









- تفتح المقاهى والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا.





- حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.





- السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.





- ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، و1 متر بين كل شخص وآخر بالمائدة.





- العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة.





- تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.





- حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات.





- توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى.





- وضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.





- توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة.





- حظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح" واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.





-استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم.





- أهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).





- فى حالة استخدام المفارش القماش؛ يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.





- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.





- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.





- الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.





- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة.





- توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ.





- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.





أما الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بالمطاعم والمقاهي:





- قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميًا.





- إخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها.





- توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.





- ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.





- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بجميع المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.





أما الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت:





- تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.





- توفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة.





- أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة "متر" بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.





- قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج.





- يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات.





- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا عليه الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.